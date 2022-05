Alexandra Guserle engagiert sich seit vielen Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit. Die Diözesanleiterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist auch beim Katholikentag im Einsatz. So überzeugt sie auch in ihrem Glauben ist - es gibt einiges, das sich ihrer Meinung nach ändern sollte in der katholischen Kirche. mehr...