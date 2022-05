Die Zecken-Gefahr wächst: Darauf sollten Sie achten

per Mail teilen

Bei frühlingshaften Temperaturen drängt es uns nach draußen, doch in Wald und Wiese sind auch verstärkt Zecken unterwegs. Wir geben Tipps, worauf Sie achten müssen.

Zecken sitzen im Gras oder im Gebüsch und warten, bis Tiere oder Menschen vorbeikommen. Sie sind perfekt für ein Leben als Schmarotzer ausgerüstet und besitzen raffinierte Sinnesorgane, mit denen sie Tiere und Menschen aufspüren können, um an ihnen Blut zu saugen.

Allerdings übertragen Zecken in manchen Gegenden beim Saugen Krankheitserreger. Dazu zählen das FSME-Virus, das zu einer bestimmten Form der Gehirnhautentzündung führt und ein Bakterium, das die Lyme-Borreliose auslöst. Gegen den FSME-Virus man sich impfen lassen, gegen die Borreliose helfen Antibiotika.

Neue Zeckenarten wegen des Klimawandels

Der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei: Zecken überstehen die Winter leichter, sind nun viel länger aktiv, und es breiten sich neue Zeckenarten in unserer Region aus.

Die Zecke breitet sich in Deutschland aus

Die Zecken-Risikogebiete in Deutschland werden zudem immer größer. Während früher vor allem nur der Süden betroffen war, gibt es laut Robert-Koch-Institut neue FSME-Risikogebiete mittlerweile auch in Mitteldeutschland, Brandenburg und erstmals auch in Nordrhein-Westfalen.

Experte im Studio: Dr. Ingo Wiedenlübbert, Facharzt für Allgemeinmedizin