per Mail teilen

Etwa ein Drittel unserer Haustiere sind laut Studie zu dick – und das mit deutlicher Auswirkung auf die Lebensdauer. 20 Prozent kürzer leben adipöse, also stark übergewichtige Haustiere im Schnitt. Worauf sollten wir beim Füttern achten, um genau das zu verhindern?

Dicke Hunde: Ist mein Hund betroffen oder nicht?

Von Übergewicht spricht man, wenn das tatsächliche Gewicht mehr als 20 Prozent über dem Sollgewicht liegt. Ein Kriterium ist die Taille. Stellen Sie sich so, dass Sie

Colourbox Foto: Colourbox.de - Montage: SWR

Ihren Hund von oben gut sehen können. Steht Ihr Vierbeiner, sollte sich die Taille deutlich abzeichnen. Allerdings gibt es Rassen und Mischungen, bei denen die Taille weniger stark ausgeprägt ist als bei anderen. Dies müssen Sie berücksichtigen. Auch die Rippen geben Aufschluss über den Ernährungszustand des Hundes. Sind diese mit wenig Druck gut zu ertasten, ist das Gewicht im grünen Bereich. Müssen Sie stärker drücken, ist Ihr Hund zu dick. Besonders hilfreich ist diese Methode bei langhaarigen Hunden, deren tatsächliches Gewicht aufgrund des Fells oft nur schwer zu erkennen ist.

Speiseplan anpassen!

Damit dicke Hunde ihr Gewicht reduzieren können, ist eine strenge Diät notwendig. Wie Sie so eine Diät angehen, fragen Sie am besten Ihren Tierarzt. Dieser kann Ihnen helfen, einen Speiseplan für Ihren Vierbeiner zu erstellen. Wichtig: Die Diät sollte immer schrittweise erfolgen. Den Hunden einfach nur die Ration zu halbieren,

ist nicht ausreichend, da ihnen sonst schnell wichtige Elemente aus dem Futter fehlen können und der Hund bei dieser Methode Muskelmasse statt Fett abbaut. Empfehlenswert ist ein Futtermix aus Proteinen und Ballaststoffen. Auf Getreide während der ganzen Diät verzichten, da die darin enthaltenen Kohlenhydrate zu Zucker abgebaut werden.

Katzen und Übergewicht

Viele Katzen, die beim Menschen leben, leiden unter Übergewicht. Die Gründe dafür sind meist dieselben:

zu viel und oft falsches Futter

zu wenig Bewegung

Somit verbrennt die Katze pro Tag weniger Kalorien, als sie zu sich nimmt. Die ungenutzte Energie wird auch bei ihr als Fett abgespeichert. Auch bei der Katze sollten die Rippen gut ertastbar und eine deutliche Taille zu sehen sein, wenn man von oben auf sie hinunter guckt. Oft werden den Katzen noch zusätzlich zu dem normalen Futter das eine oder andere Leckerli gereicht, falls das der Fall sein sollte, bitte unbedingt die Hauptmahlzeit reduzieren. Denn gerade Wohnungskatzen geht oftmals das Sättigungsgefühl abhanden und sie betten aus Langeweile um Futter. Auch sollte bei Katzen das Futter niemals den ganzen Tag stehen gelassen werden.

Die richtige Katzen-Diät

Wenn Ihre Katze sich erst einmal zu viel Körperfett angefressen hat, ist es sehr schwer, die Pfunde wieder loszuwerden. Denn Katzen verfügen über einen Schutzmechanismus, der Diäten sehr erschwert: Bekommt Ihre übergewichtige Katze plötzlich weniger zu fressen, schaltet sich ihr Körper in einen Sparmodus. Das ist in der freien Wildbahn natürlich sehr praktisch, um in schlechten Jagd-Zeiten nicht zu viele Körperreserven zu verlieren. Aber bei einer Wohnungskatze ist dieser Schutzeffekt bei Diäten natürlich unpraktisch. Bei Katzen ist es wichtig, die Diät vorher mit dem Tierarzt abzusprechen.

Folgende Schritte können bei der Diät helfen:

Auf hochwertiges Katzenfutter umstellen: Nassfutter sättigt besser als Trockenfutter und hat dank des hohen Anteils an Feuchtigkeit eine geringere Energiedichte als Trockenfutter. Auch der meist niedrigere Anteil an Kohlenhydraten wird sich positiv auf die Diät auswirken. Hochwertiges Futter bedeutet im übrigen nicht teures Futter, sondern qualitativ hochwertig. In Absprache mit dem Tierarzt kann auch fettreduziertes Diätfutter angewendet werden. Futtermenge anpassen und reduzieren: Als Vorarbeit für diesen Schritt werden Sie um einen Besuch bei Ihrem Tierarzt nicht umher kommen. Denn dieser muss erst einmal den täglichen Kalorienbedarf der Katze errechnen. Das sollte man wirklich dem Profi überlassen, denn viele Variablen wie Größe, Gewicht, Katzenrasse, Lebensumstände, Alter und eventuell vorhandene Krankheiten spielen da mit rein. Bringen Sie am besten eine Dose von ihrem Katzenfutter mit, so kann er eine konkrete Fütterungsempfehlung aussprechen.