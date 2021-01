per Mail teilen

Gerade im Winter ist Wollkleidung sehr beliebt, weil sie so schön wärmt. Worauf es bei der richtigen Wollpflege ankommt, erfahren Sie hier:

Grundsätzlich ist naturbelassene Wolle dank der Schuppenstruktur schmutzabweisend und in Verbindung mit Wasser selbstreinigend. Je naturbelassener die Wollfaser ist, desto seltener müssen Sie sie waschen.

Generell gilt:

Lüften Sie Wollsachen nach dem Tragen über Nacht an feuchter Luft (Morgenluft, Nebel, Regen) und am nächsten Tag ist die Wollfaser wieder frisch und geruchsneutral. Wichtig ist, dass genügend Luft zirkulieren kann und die Luft feucht ist. So können selbst Essensgerüche und Tabakgeruch verschwinden. Das Lüften im Zimmer ist dafür nicht ausreichend.

Wie verhindere ich das Verfilzen von Wolle?

Um ein Verfilzen zu verhindern, achten Sie bitte auf die ideale Waschtemperatur (30 Grad) und setzen Sie die Wolle keinen großen Temperaturschwankungen aus, was bedeutet, dass Waschwasser und Spülwasser in etwa die gleiche Temperatur haben sollten. Achten Sie außerdem darauf, nicht an der Faser zu reiben, um ein Verhaken der Schuppen zu vermeiden. Ein leichtes Drücken und Schwenken reicht völlig aus. Bei der Wahl des Waschmittels sollten Sie darauf achten, dass es sich um ein Wollwaschmittel mit Lanolin handelt, für den besonderen Schutzfilm der Wolle. Von herkömmlichen Vollwaschmitteln ist abzuraten, da sie ein eiweißabbauendes Enzym enthalten, welches die tierische Faser zerstört.

Handwäsche oder in der Waschmaschine waschen?

Es empfiehlt sich, vor allem Stücke mit komplizierten Schnitten oder Lochmustern - entweder nach der Fleckenbehandlung oder wenn sich der Einsatz der Waschmaschine bei Einzelstücken nicht lohnt - von Hand zu waschen. Socken, Mützen und Schals können Sie in der Maschine waschen. Achten Sie auf das Pflegeetikett und Ihre eigene Waschmaschine. Moderne Waschmaschinen haben alle hervorragende schonende Wollwaschgänge, die es ermöglichen auch Wolle mit dem Symbol für Handwäsche im speziellen Handwaschprogramm mit der Maschine zu waschen. Die Waschtrommel beim Waschen höchstens zu einem Drittel füllen.

Geben Sie grobmaschige sowie locker gestrickte Teile - zum Schutz - am besten in ein Wäschenetz. Verzichten Sie auf Weichspüler, da die Fasern sonst leichter ausleiern können. Bei farbintensiven Stücken können Sie die Farbe durch Zusatz von Essig auffrischen und stabilisieren. Wenn Wolle als „waschmaschinenfest“ gekennzeichnet ist, bedeutet das, dass sie mit einem Kunstharzfilm bearbeitet wurde. Dadurch kann sie ohne Bedenken geschleudert und in den Trockner gegeben werden.

Bei der Handwäsche ist auf eine Waschtemperatur von 30 Grad zu achten. Das Wollstück sollte vollständig durchnässt sein, bevor es in die Waschlauge gegeben wird. In dieser Waschlauge muss das Waschmittel vollständig gelöst sein und das Wollstück sich locker bewegen können. Wichtig: Nicht reiben, sondern das Kleidungsstück nur leicht drücken und schwenken. Im Anschluss zwei bis drei Mal mit 30 Grad warmem Wasser ausspülen. Auch hier bei farbintensiven Stücken etwas Essig ins Spülwasser geben. Große Kleidungsstücke für max. 30 Sekunden bei niedriger Schleuderzahl - 600 Umdrehungen/ Minute - schleudern, damit sie im Anschluss trocknen.

Wie trockne ich Wollkleidungsstücke?

Für handgestrickte Ware eignet sich der Trockner zum Trocknen meistens nicht, auch hier sollten Sie das Pflegeetikett beachten. Drücken Sie mithilfe eines Frotteehandtuchs Ihr Wollstück vorsichtig aus - niemals wringen - und breiten Sie es auf einem Wäscheständer aus. Das Wollstück können Sie nun in Form ziehen. Es empfiehlt sich, wenn Sie vor dem Waschgang Maß der Breite und Länge nehmen. Mit Hilfe des Finish-Programms des Wäschetrockners mit Kaltluft wird das Kleidungsstück besonders flauschig.

Wie entferne ich einen Fleck?

Entfernen Sie Flecken immer von Hand und waschen Sie nach der Behandlung das ganze Stück. Verwenden Sie dafür niemals Benzin oder andere Lösungsmittel, sondern eine rückfettende Seife aus Olivenöl oder etwas Wollwaschmittel. Den Fleck dabei nur antupfen. Nicht rubbeln und reiben und auf keinen Fall eine Bürste verwenden. Dadurch verhaken und verfilzen die feinen Wollhärchen und das Kleidungsstück wird hart. Für bleichbare Flecken, zum Beispiel Obst- oder Kaffeeflecken, können Sie auch eine flüssige Sauerstoffbleiche einsetzen. Lesen Sie nach, ob diese für Ihre Fasern geeignet ist und probieren Sie an einer unauffälligen Stelle aus.

Wie kann ich Wollkeildung lagern?

Bei der richtigen Lagerung von Wolle handelt es sich um den Schutz vor Staub, Licht und vor allem Motten. Wollprodukte sollten Sie generell sauber und liegend in geschlossenen Schränken aufbewahren.

Was tun bei Pilling?

Die typischen kleinen Garnknötchen, Pilling genannt, bilden sich gerne bei gestrickter Wolle. Dabei werden durch Reibung Fasern aus der Kleidung gelöst und durch die schuppige Oberfläche verhaken und verfilzen die Fasern. Deshalb lohnt es sich so wenig wie möglich zu reiben. Am besten Sie verwenden ein Wäschenetz. Kommt es zu diesen Knötchen, ist ein Wollrasierer empfehlenswert, mit dem diese auf dem trockenen Pullover abrasiert werden.

Wie gehe ich bei einer Wollkur vor?

Auch bei hochwertigen Wolltextilien geht das natürliche Wollfett Lanolin mit der Zeit verloren. Als Lanolin bezeichnet man das Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen. Durch eine Wollkur wird der Wolle das benötigte Wollwachs zur Rückfettung zurückgegeben. Dafür werden die Wolltextilien in Lanolin-Lösung eingelegt und anschließend nur ausgedrückt und getrocknet, ohne die Lösung auszuwaschen. Durch eine Wollkur wird das Pilling vermindert und die Textilien werden widerstandsfähiger gegen Wind und Wetter.

Im Studio: Franziska Huber, Lehrerin für Textil und Haushalt

