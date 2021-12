Wohlfühlgeschenke für geplagte Winterhaut

per Mail teilen

Weihnachten steht vor der Tür. Draußen ist es kalt und windig, drinnen herrscht trockene Heizungsluft. Zeit, unserer Haut und Seele etwas Gutes zu tun.

Körperöl - die perfekte Pflege für Ihre Haut

Diese Körperöl ist das perfekte Geschenk für Weihnachten.Dazu braucht es nur 3 Zutaten!

Arganöl - die Königin der Öle

Arganöl ist das Gold der Öle – aber leider auch entsprechend teuer. Deswegen kann man als Ersatz auch Jojoba oder Mandelöl nehmen. Wichtig: Duftzusätze sollte man nicht bei Allergikern verwenden. Das Körperöl nach dem Duschen oder Baden auf die noch feuchte Haut auftragen und etwas in die Haut einmassieren. Das Öl hält sich zirka 6 Monate.

Der richtige Duft zum Entspannen

Vanille-Duft schüttet das Glückshormon Serotonin aus. Vanille wirkt stimmungsaufhellend, besänftigend, tröstend, schlaffördernd, ausgleichend, so dass sie bei depressiven Verstimmungen oder Angstzuständen helfen kann. Tonkabohnenduft verleiht das Gefühl von Sicherheit Geborgenheit und Schutz. Die Cumarine in der Tonkobohne wirken entspannend und beruhigend und erinnert an glückliche Sommertag. Sogar bei psychosomatischen Schmerzen soll eine Körpereinreibung mit dem Tonka-Extrakt schmerzlindernd wirken.

Für die Schönheit: Das Kleopatrabad

Wer schnell mal ein Schönheitsbad nehmen will, für den eignet sich das Kleopatra-Bad, denn die meisten Zutaten hat man ohnehin Zuhause.

Badesalz schnell selbst gemacht

Das Kleopatra-Bad eignet sich nicht so gut zum Verschenken, ein Badesalz dagegen schon.

Pflege für den Mann

Das Spray eignet sich wunderbar zur Hautberuhigung nach dem Rasieren und ist ein tolles kleines Geschenk, das sich selbst schnell herstellen lässt.

Im Studio: Sabine Bäumer, Apothekerin