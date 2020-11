Wie schön ist es, wenn sich in einer Krise auch Gutes entwickeln kann. Als Marco und Katja Grenningloh ihr Restaurant in Gönnheim in der Pfalz schließen mussten, machten sie aus der Not eine Tugend, kochten Mahlzeiten für Krankenhaus-Personal. Als sie hörten, dass andere Köche in Deutschland ähnliches taten, schlossen sie sich der bundesweiten Aktion "Kochen für Helden" an - mit weitreichenden Erfahrungen. mehr...