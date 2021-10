Reifenwechsel: Jetzt die Winterreifen aufziehen!

Winterreifen sollten also in den Monaten von O bis O (Oktober bis Ostern) aufgezogen werden, um die Fahrsicherheit in Herbst und WInter zu garantierren. Wir verraten Ihnen, worauf Sie achten sollten!

Ganz wichtig: Machen Sie rechtzeitig einen Werkstatt-Termin aus, um bei Änderung der Witterungsverhältnisse keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Winterreifenpflicht? Eine Winterbereifung ist rechtlich vorgeschrieben, wenn die Straßenlage es erfordert. Entscheidend ist dabei nicht die Temperatur, sondern es sind die Straßenverhältnisse, also: Matsch oder rutschiges Herbstlaub, Reif,-Eis -oder Schneeglätte. Wer auf Sommerreifen bei winterlichen Verhältnissen unterwegs ist, riskiert Bußgelder, Punkte in Flensburg und Versicherungs-Regress im Schadensfall Kauf-Tipps SWR Haben gebrauchte Winterreifen weniger als 4 Millimeter Profiltiefe, müssen sie ausgetauscht werden, sonst ist z.B. kein Verdrängen von Schneematsch o.Ä. mehr möglich. Achten Sie beim Kauf auf das offizielle Symbol für Winterreifen und Ganzjahresreifen.

Für Winterreifen , die ab 1.1.2018 produziert werden, ist das sogenannte "Alpine-Symbol" Pflicht. Es zeigt eine stilisierte Schneeflocke.

, die werden, ist das sogenannte "Alpine-Symbol" Pflicht. Es zeigt eine stilisierte Schneeflocke. Für ältere Winterreifen reicht das "M+S"-Siegel. Diese Übergangsregelung gilt bis September 2024 Optimal ist immer der Wechsel aller 4 Reifen, ansonsten zumindest die gleiche Bereifung pro Achse. Reifen richtig aufbewahren Kompletträder, also Reifen mit Felgen, sollten mit erhöhtem Luftdruck liegend aufeinander gelagert werden. Es gibt auch sogenannte "Felgenbäume" oder Wandhalterungen dafür. Reifen ohne Felgen müssen senkrecht stehend aufbewahrt werden und sollten alle paar Monat ein wenig gedreht werden. Besonders wichtig

Lagerung in kühlen, dunklen Räumen ohne Ozonbelastung

Kontakt mit Schmier-oder Lösungsmitteln unbedingt vermeiden. Autowerkstätten bieten die Lagerung der Reifen an, Angebot einholen beim Reifenwechsel! Kosten eines Reifenwechsels in der Werkstatt dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa Wenn nur die Räder gewechselt werden müssen, dann ca. 30,00 Euro, wenn die Reifen neu aufgezogen werden, dann ca. 50,00-80,00 Euro. Die Reifen neu aufziehen ist Verhandlungssache beim Neukauf. Hier gibt es einen Spielraum, beim Preis für die Reifen selber meistens nicht. Ein Satz Winterreifen mit Montage ohne Felgen liegt je nach Angebot und Marke zwischen 300,00 – 800,00 Euro. Im Studio: Thomas Hätty, ADAC Nordbaden