Jetzt im Herbst und Winter kann man mit der richtigen Pflanzen-Auswahl im Garten eine wunderschöne Wirkung erzielen, und zwar mit Gehölzen mit außergewöhnlicher Rinde.

Durch die knallige Farben oder eine besondere Beschaffenheit werden sie zu einem wahren zum Hingucker. Und so lange der Boden nicht gefroren ist, können diese Gehölze wunderbar auch jetzt noch gepflanzt werden.

Unsere Vorschläge für tolle Farbspiele im winterlichen Garten:

Ahorn „Acer palmatum Sangokaku“

Fasziniert mit einer leuchtend roten Rinde.

Ahorn „Acer griseum“

Weist eine braune Rinde auf, bei älteren Bäumen abblätternd, wodurch ein toller optischer Effekt entsteht.

Hartriegel „Cornus sanguinea Winter Beauty“

Er zeigt das volle Farbspektrum von Gelb über Orange bis Rot.

Hartriegel „Cornus Sibirica“

Flammend rote Triebe hat der Hartriegel „Cornus Sibirica“.

Gelber Hartriegel

In knalligem Gelb präsentiert sich hingegen der Hartriegel „Cornus stolonifera Flaviramea“.

Die Birke

Ein Klassiker: Die Birke. Die Sorte „Doorenbos“ weist eine besonders schöne weiße Rinde auf, die sich an trüberen Tagen wunderbar hell abhebt.

Blasenspiere

Ein dunkles Rot bringen Sie mit der Blasenspiere 'Diabolo' ins Farbspiel hinein.

Blauraute

Die Blauraute „Perovskia abrotanoides“ ist ein dekorativer Halbstrauch mit silberbläulicher Rinde.

Tipps: Besonders toll wirken die farbigen Gehölze, wenn man sie miteinander oder mit hohen Gräsern kombiniert. Wer ein Farb-Gehölz in den Kübel pflanzen möchte, sollte sich für einen Hartriegel entscheiden. Hartriegel kommen - sofern sie ausreichend gegossen werden - sowohl in der kühleren Jahreszeit als auch im Sommer gut in Pflanzgefäßen klar.

Im Garten: Helmut Tränkle, Gartenmeister