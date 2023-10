Früher war die Maulbeere verbreiteter in den Gärten als heute. Aber sie kommt zurück, denn sie verträgt sehr gut die zunehmende Hitze und Trockenheit. Die schwarzen, brombeerartigen Beeren schmecken herrlich süß und sind die einzigen der hier vorgestellten Wildbeeren, die direkt vom Baum wirklich lecker sind. An einem geschützten Platz im Garten – denn etwas frostempfindlich ist die Südländerin schon, wird sie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger werden.

