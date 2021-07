Wollbiene: Die Garten-Wollbiene ist der “Platzhirsch im Blumenbeet”. Die etwas gedrungene Wildbiene mit wespenartiger schwarz-gelber Zeichnung am Hinterleib ist pünktlich zur Lavendelblüte zur Stelle. Ihren Namen trägt sie, weil ihr Oberkörper so stark behaart ist. Man erkennt sie außerdem an ihrem rasanten Flugverhalten.

