Die Blauschwarze Holzbiene ist die größte Wildbienenart hierzulande und mit ihrer blau-schwarzen Färbung auch gut zu erkennen. Das stattliche Insekt vermehrt sich klimabedingt erfolgreich, und ist so inzwischen ganz gut zu beobachten. Besonders Muskatellersalbei und Akanthus fliegt die Blauschwarze Holzbiene gerne an. Ihren Namen hat sie - wen wundert´s, weil sie gerne in abgestorbenen, sonnenbeschienenen Baumstämmen nistet.

