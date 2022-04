Wiesenkräuterbalsam aus Heilpflanzen

Wer einen Osterspaziergang unternimmt, sieht dort viele Pflanzen am Wiesenrand, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt sofort als Heilpflanze erkennbar sind. Wer etwas Spitzwegerich, Vogelmiere und Gänseblümchen sammelt, kann aus diesen Pflanzen einen Wiesenbalsam herstellen, der bei Verstauchungen, Insektenstichen oder Sonnenbrand hilft.

Gänseblümchen hilft bei Hauterkrankungen

Das Gänseblümchen hilft bei Hauterkrankungen oder Verletzungen etwa wie Kamille, Arnika, Ringelblume oder Schafgarbe. Ebenso wirkt es heilend, wenn man sich etwas verrenkt, verstaucht oder gequetscht hat. So wie das Gänseblümchen immer wieder aufsteht, auch wann man mal draufgetreten ist, wirkt es auch beim Menschen. Zudem wirkt das Gänseblümchen blutreinigend, stoffwechselanregend, schleimlösend, wundheilend und entkrampfend.

Die Vogelmiere kühlt und wirkt schmerzlindernd

Die Vogelmiere hat eine kühlende Wirkung. Zudem zieht sie Infektionen heraus, heilt Wunden und lindert Schwellungen und Entzündungen z.B. bei Insektenstichen, Pickeln, Schweißbläschen. Sie kann auch Schmerzen bei Arthritis und Rheuma lindern. Die Vogelmiere bringt auch bei einer Schleimbeutelentzündung, Gicht oder einem steifem Genick Erleichterung.

Der Spitzwegerich ist ein „Feuerlöscher“ aus der Natur

Seine Inhaltsstoffe machen den Spitzwegerich zu einer hervorragenden hautheilenden Pflanze. Er ist ein Soforthelfer beim Behandeln von Insektenstichen. Wenn man die Blätter zerreibt und den Saft aufträgt, kommt der feuchte, kühle Charakter des Spitzwegerichs zum Vorschein. Das wirkt wie ein pflanzlicher Feuerlöscher, denn er überzieht die Brandstellen mit einer kühlenden Schicht, die sich befeuchtend und beschützend auf die Haut legt.

Rezept für ein Wiesenkräuterbalsam

Dieses Wiesenkräuterbalsam kombiniert alle Wirkstoffe der 3 Pflanzen und hilft bei Insektenstichen, Verbrennungen, Wunden, Hautirritationen und Hautjucken.

Die Kombination aus diesen Kräutern wirken entzündungshemmend, juckreizlindernd, abschwellend, schmerzlindernd und sind somit ein idealer Begleiter, wenn man viel draußen unterwegs ist einen kleinen Sonnenbrand hat oder auch gestochen wurde.

2-3 Wochen vorher: Ölauszug herstellen

Angetrocknete Blüten und Pflanzenteile von Vogelmiere, Ackerschachtelhalm und Gänseblümchen in ein Marmeladenglas füllen. Die Blüten und Blätter locker einfüllen. Mit Öl wie z.B. Olivenöl bedecken.

Wichtig: Es darf keine Pflanze aus dem Glas ragen! Obendrüber noch ein Stück Küchenrolle oder ein Baumwolltuch über das Glas spannen, bevor es verschlossen wird. Das saugt die Restfeuchte auf. Der Ölauszug sollte 2-3 Wochen stehen. Möglichst an einem hellen Ort und nicht im Kühlschrank. Das Glas sollte regelmäßig geschüttelt werden und einmal in der Woche das Tuch ausgetauscht werden. Immer darauf achten, dass kein Pflanzteil aus dem Öl ragt! Öl durch einen Kaffeefilter in eine sterilisierte Braunglasflasche abfiltern oder gleich zur Salbe weiterverarbeiten.

Balsamzubereitung:

Wir brauchen 50 g von dem Ölauszug. 5 Gramm flüssiges Bienenwachs. 15 Tropfen ätherisches Öl wie z.B. Lavendel oder Orange oder Vanille. Bienenwachs im Wasserbad auflösen. Etwa abkühlen lassen. Ätherische Öl eintropfen. Gut verrühren und in desinfizierte (mit hochprozentigem Alkohol) Salbendöschen füllen. Abkühlen lassen und erst verschließen wenn das Balsam vollständig erkaltet ist.

Das Wiesenkräuterbalsam kühl aufbewahren und immer nur mit einem sauberen Spatel entnehmen. Am besten, wenn man unterwegs ist z.B. beim Radfahren, wandern oder baden. Aber auch abends, wenn die Mücken stechen.