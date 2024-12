So pflegen Sie Ihren Weihnachtsstern richtig

Tipp: Weihnachtsstern tauchen

Sehr gut funktioniert die Tauchmethode, bei der der Wurzelballen so lange in Wasser getaucht wird, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Danach das überschüssige Wasser mehrere Minuten lang ablaufen lassen und erst dann wieder in den Übertopf stellen. Das nächste Mal getaucht wird erst, wenn das Substrat ziemlich trocken geworden ist, je nach Umgebungsbedingungen mitunter nach mehr als einer Woche.