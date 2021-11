Das zweite Weihnachten in Pandemie-Zeiten bringt die Paket- und Postdienste ins Schwitzen. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen, damit Ihr Geschenk rechtzeitig ankommt.

Online-Shopping ist durch die Corona-Pandemie noch beliebter geworden. Damit die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig unter Baum liegen können, haben die großen Versandfirmen nach Angaben des Verbraucherportals paketda.de folgende Termine als letzte Chance angegeben:

Fristen für innerdeutsche Pakete

Fristen Termin Montag, 20.12.21 DHL Standardpaket, Hermes Dienstag, 21.12.21 DHL Express (bis 12 Uhr) Mittwoch, 22.12.21 Deutsche Post (Briefe, Postkarten) Donnerstag, 23.12.21 DPD Express (bis 12 Uhr)

Fristen für das Ausland

Für das Ausland gelten deutlich frühere Schluss-Termine. Post-Sendungen in Nachbarstaaten Deutschlands müssen bei DHL bis zum 15. Dezember abgegeben werden (Ausnahme Frankreich schon bis 14. Dezember). Wohnt der Empfänger in anderen europäischen Ländern, ist sogar schon der 10. Dezember der letzte Termin.

Wohnt der Beschenkte außerhalb Europas, sollten Sie bei DHL Ihr Paket bis zum 30. November beziehungsweise gegen Aufpreis bis 7. Dezember losschicken. Bei Hermes ist der letzte Termin für Sendungen ins EU-Ausland der 15. Dezember.

DPD will Pakete ins europäische Ausland noch pünktlich bis Heilig Abend ausliefern, wenn sie bis zum 17. Dezember, 12 Uhr abgegeben werden.

Weitere Informationen zur Weihnachtspost finden Sie bei Hermes und bei DHL.

Schadensersatz und Beschwerden

Bei Geld-Post "Wert national" nutzen

Wer Geld zu Weihnachten verschicken will, sollte den Umschlag immer per "Wert national" versenden. Das kostet zwar 4,30 Euro mehr, dafür ist der Brief aber innerhalb Deutschlands bis 100 Euro in bar oder 500 Euro Sachwert versichert, falls er verloren geht.

Weihnachtskarten bis zum 22. Dezember

Wer eine Weihnachtskarte innerhalb Deutschlands verschickt, sollte seine Karte bis spätestens am 22. Dezember in den Briefkasten werfen. Geht die Karte an einen Adressat innerhalb Europas, ist der Stichtag der 14., außerhalb der 7. Dezember.

Versandmarken online kaufen

Online sind die Päckchen billiger. So kostet ein M-Päckchen bei DHL elf Cent weniger als im Shop - 4,39 statt 4,50 Euro. Empfohlen wird deshalb: Online frankieren, ausdrucken, aufkleben, weil es Zuhause weniger Stress verursacht als am Schalter und schnell geht.

Als Faustregel für Pakete gilt: klein und schwer sind günstiger bei Hermes, groß und leicht bei DHL, sperrig bei DPD.

Tipp: Wer Zeit sparen will, stellt sich nicht an einer Filiale der Deutschen Post an, sondern sucht sich einen Paketannahmeshop von DHL. Dort sind die Wartezeiten meist kürzer. Auch Hermes und DPD bieten in vielen Städten Annahmestellen in kleineren Läden, Kiosken oder Tankstellen an.

Experte im Studio: Michael Wegmer, SWR-Wirtschaftsredaktion