Tipps für weihnachtliche Stimmung Zuhause

Wenn Sie Lust haben, sich Ihr Zuhause durch ein paar kleine Veränderungen schön weihnachtlich-gemütlich zu machen, haben wir hier ein paar Tipps für Sie.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich schnell, mit wenig Aufwand und kleinem Geldbeutel etwas Weihnachtsstimmung ins Zuhause holen. Die zentralen Elemente sind Decken, Kissen, Licht, weihnachtliche Deko.

Kissen und Stoffe – schnell und günstig

Kombinieren Sie neutrale Kissen einfach mit ein paar passenden Weihnachtskissen. Das ist sehr praktisch, weil hier Dinge mit einem Bezug zu etwas Neuem verwandelt werden. Schon ein einziges weihnachtliches Kissen in einer Kissenkombination reicht aus, damit es gemütlich und winterlich wirkt.

Weihnachtstrend Retro-Look!

Besonders beliebt ist dieses Jahr der Retro-Look mit altem Holzspielzeug, Spieluhren oder Nussknackern. Aber auch Naturmaterialien wie Tannenzapfen, Gräser, gefrorene Blumen in Weihnachtsgestecken sind angesagt.

Trend - Gold und Bronze

imago images Bildnummer: 0097142501

Christbaumanhänger, Kugeln und Deko in den Farben Gold Kupfer, Messing, Bronze sehen sehr edel aus und haben eine weihnachtliche Ausstrahlung.

Mehr Natürlichkeit!

imago images Bildnummer: 0104658408

Alles, was natürlich ist, liegt gerade voll im Trend. Schöne Dekoelemente sind hier Gräser, getrocknete Blumen, Samen, Nüsse, Baumstammscheiben, Holz, Sträucher, Jute, Borke, Kork, Blätter, Zapfen, Nüsse.

Kerzen und Lichter

Was in der dunklen Jahreszeit natürlich nie fehlen darf, sind die schönen Lichter. Beleuchtung ist an Weihnachten das A und O. Es gibt tolle Ideen, wie mit Lichterketten und Kerzen schöne Effekte erzielt werden können.

1. Natürliches Licht: Schöne Kerzenarrangements und Kerzenständer

imago images Bildnummer: 0100988297

Höhenunterschiede sind wahre Hingucker. Besonders wirkungsvoll sind sie, wenn mehrere Kerzen in unterschiedlichen Höhen kombiniert werden.

2. Künstliches Licht: LED-Kerzen oder Lichterketten

Schön arrangiert, zum Beispiel in einem Tannenzweig beim Adventsgeschirr, erreicht man ohne großen Aufwand eine weihnachtliche Stimmung

Im Studio: Ulla Winter, Architektin und Einrichtungsberaterin