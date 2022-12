Weihnachtliche Schale für Balkon und Terrasse

per Mail teilen

"Winterzauber" mit Stauden auf Balkon oder Terrasse ist möglich dank attraktiver Sorten der winterfesten Purpurglöckchen und einiges mehr.

Gärtnermeisterin Kirsten Becker aus Weinheim hat Tipps für Kübel und Balkonkasten. Das brauchen Sie dazu:

Materialliste

1 Gras - Carex „Kupferhaar“ oder Bronze

1 Efeu und/oder Muehlenbeckia

1 Christrose (kleiner Topf!)

1 Blattschmuck - Heuchera-Hybriden

1 Stachys byzantina

1 Bergenie "Eroica"

1 Euphorbia-Hybride

Pflanzschale oder Balkonkasten, eine Scherbe, normale Blumenerde

Dekomaterial: Fruchtzweige von Feuerdorn oder ähnliches., Meisenringe, Sterne, Windlicht

Purpurglöckchen IMAGO Hans-Roland Mueller via www.imago-images.de

So geht es:

1. Mit der Scherbe das Loch der Schale abdecken; evtl. noch etwas Blähton.

2. Etwas Erde einfüllen.

3. Die Hängepflanze vorne an den Rand und die höchste Pflanze in der Mitte platzieren.

4. Damit die Schale rundum schön ist, die anderen Pflanzen nach Blattstruktur und Farbe rundherum kombinieren.

5. Gießrand von ca. 2 cm andrücken, die Erde also nicht zu hoch auffüllen.

6. Gut angießen und nach Belieben dekorieren.

Expertin: Gärtnermeisterin Kirsten Becker