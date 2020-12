per Mail teilen

So sehr wir es uns wünschen, einfach gemütlich Weihnachten zu feiern, ohne an irgendein Virus zu denken – die meisten Experten mahnen zu Vorsicht. Hier ein paar Tipps, wie Sie sich und andere schützen können.

1. Halten Sie sich auch an Weihnachten an alle bewährten Corona-Maßnahmen.

Das heißt: Beim Unterhalten Maske tragen, beim Essen wenig sprechen. Häufig lüften. Personenanzahl und Zeit in Innenräumen eng begrenzen.

2. Teilen Sie die Familie auf

So kommen nicht zu viele Menschen zusammen. Besonders entferntere Familienteile (zum Beispiel die Familie des Manns und die Familie der Frau o.ä.) sollten in diesem Jahr nicht alle gemeinsam an einem Tisch sitzen.

3. Vertrauen Sie nicht auf Schnell-Tests

Sie gaukeln falsche Sicherheit vor. Die Tests sind eine Momentaufnahme, so dass Sie trotz negativem Testergebnis schon einige Stunden später nicht mehr sicher sein können, dass Sie tatsächlich nicht infektiös sind. Außerdem müssen die Tests richtig angewendet werden, um überhaupt ein richtiges Ergebnis zu liefern.

4. Vorab-Quarantäne bietet keine Sicherheit

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass eine „Vorab-Quarantäne“ von einigen Tagen ausschließt, dass sich jemand ansteckt. Wer sich vor der Isolation (oder bei den Weihnachtseinkäufen) angesteckt hat, kann das Virus an Weihnachten unbemerkt weitergeben.

5. Gottesdienstbesuch nur bei gutem Hygienekonzept

Wenn Sie einen Gottesdienst besuchen wollen, checken Sie vorher das Hygienekonzept. Wenn die AHA-Regeln eingehalten werden können und die Gemeinde nicht singt, spricht nichts gegen den Besuch eines Gottesdienstes.

Im Studio: Prof. Bodo Plachter, Virologe an der Uniklinik Mainz