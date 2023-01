Tipps für den Gebrauch von Tischwasserfiltern

Saubere Ozeane durch Bio-Plasik: Ein Projekt des Schülerforschungszentrum Tuttlingen hat eine komplett recycelbare Folie, die sich sowohl in Süß- als auch in Salzwasser vollkommen auflöst. Damit nehmen sie auch Teil am 17. Meereswettbewerb "Die Forschung die wir brauchen - für den Ozean, den wir wollen". Die Sieger des Wettbewerbs werden im April ermittelt.