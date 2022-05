Was Sie bei chronischen Schmerzen tun können

Aktionstag gegen den Schmerz am 7. Juni

Am 7. Juni findet der bundesweite "Aktionstag gegen den Schmerz" statt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto "Handeln, bevor Schmerzen chronisch werden". Bundesweit beteiligen sich etwa 130 Praxen und Kliniken, Apotheken sowie Pflegeeinrichtungen am Aktionstag. Von 9.00 bis 18.00 Uhr wird zudem die kostenlose Telefonhotline 0800 1818120 eingerichtet. Dort beantworten Schmerzexpert*innen Fragen von Betroffenen und Angehörigen. Eine Übersicht aller Veranstaltungen gibt es auf der Webseite der Schmerzgesellschaft.