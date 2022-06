Darauf müssen Sie im Garten und auf dem Balkon achten

Für eine gute Nachbarschaft gibt es Regeln, die Sie beachten sollten. Wir haben die Wichtigsten zusammengefasst.

Ruhezeiten einhalten

Bei den warmen Temperaturen sitzen viele gerne auf dem Balkon oder im Garten statt in der Wohnung. Und je milder die Abende werden, umso länger sitzen wir draußen. Das ist auch zulässig, solange sich der Mieter bei der Nutzung seines Balkons oder seines Gartens an die allgemeinen Ruhezeiten hält.

In den meisten Gemeinden gilt: In der Mittagszeit von 13 bis 15 Uhr und in der Nacht von 22 bis 7 Uhr darf auf dem Balkon oder der Terrasse nur leise gesprochen werden, sofern Mitbewohner oder Nachbarn dadurch in ihrer Ruhe gestört werden könnten. Hausordnungen können gesonderte Ruhezeiten vorgeben.

Zimmerlautstärke während der Ruhezeiten

Ist es einem Mitbewohnern oder Nachbarn zu laut, muss der Mieter seine Feier oder sein Gespräch in die Wohnung verlegen. Doch selbst dort muss er Zimmerlautstärke einhalten. Stört sich ein Mitbewohner an den lauten Gesprächen von nebenan, sollte er sich zunächst freundlich direkt an den "Störer" wenden.

Hilft das nichts, ist dessen Vermieter der richtige Ansprechpartner. Häufen sich die Vorfälle, empfiehlt es sich sowohl für den Vermieter als auch den Mitbewohner ein Lärm-Protokoll zu führen.

Als Faustregel gilt: Grundsätzlich darf ein Mieter den mitgemieteten Balkon, die Terrasse oder den Garten im Rahmen des Üblichen nutzen Die Grenze verläuft allerdings dort, wo er die Rechte seines Nachbarn verletzt oder die Bausubstanz beeinträchtigt.

Balkonpflanzen: Weniger ist manchmal mehr

Der Mieter darf auf dem Balkon Tisch, Stühle, einen Sonnenschirm, seine Wasserkisten oder Blumentöpfe aufstellen. Für Blumentöpfe, Blumenampeln oder Balkonkästen gilt: Der Balkonbesitzer muss darauf achten, dass durch seine Balkonbepflanzung keine Gefahr für Passanten oder Nachbarn entstehen – und das auch bei einem Sturm!

Winterbepflanzung für Balkon und Terrasse SWR

Beim Gießen gilt das Rücksichtnahmegebot

Beim Gießen der Pflanzen gilt unter Mitbewohnern das Rücksichtnahmegebot: So lange sich Personen auf dem unteren Balkon aufhalten, darf nicht gegossen werden. Auch ansonsten muss darauf geachtet werden, dass kein Gießwasser herabtropft oder Pflanzenteile herabfallen und die darunter wohnenden Bewohner beeinträchtigt.

Um das zu vermeiden, kann im Mietvertrag vereinbart werden, dass Blumenkästen nur auf der Innenseite des Balkons angebracht werden dürfen.

Wann und wie oft der Mieter grillen darf

Der Mieter darf auf dem Balkon grillen, es sei denn, das Grillen ist laut Mietvertrag oder Hausordnung ausdrücklich verboten. Der Vermieter kann das Grillen auch untersagen, wenn so viel Rauch, Ruß oder dichter Qualm in die Nachbarwohnungen ziehen, dass Mitbewohner oder Nachbarn dadurch massiv belästigt werden.

Grillrauch kann mit Bußgeld bestraft werden: Rauch ist eine Belästigung, bei der in schweren Fällen ein Bußgeld droht. Wegen Grillgerüchen und Rauch kann beispielsweise auch verlangt werden, dass ein Grill unter dem Schlafzimmerfenster eines Nachbarn entfernt wird. Colourbox © Colourbox.com -

Ob dies der Fall ist, beurteilt im Streitfall ein Gericht. Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Mieter statt eines Holzkohle- einen Gas- oder Elektrogrill verwenden, da sie weniger Rauch produ­zieren. Leider gibt es keine einheitliche Rechtsprechung dazu, wie oft der Mieter grillen darf.

Abmahnung droht

Mieter sollten jedoch wissen: Verstoßen sie gegen ein Grillverbot, kann sie der Vermieter deswegen abmahnen. Kommt dies öfters vor, kann der Vermieter deswegen sogar den Mietvertrag fristlos kündigen.

Raucht und qualmt es zu stark beim Grillen, liegt nicht nur eine Vertragsverletzung, sondern unter Umständen auch ein Verstoß gegen ein Landesimmissionsschutzgesetz vor. Das gilt als Ordnungswidrigkeit und kann sogar mit einem Bußgeld geahndet werden.

Was der Mieter nicht darf

Der Mieter darf auf seinem Balkon oder seiner Terrasse Wäsche trocknen (sofern der Wäscheständer nicht über das Balkongeländer ragt), er darf dort rauchen, wenn die Nachbarn nicht gestört werden, und auch Gäste empfangen.

Will er allerdings eine Markise anbringen, muss er den Vermieter um Erlaubnis fragen, weil er damit zum einen in die Bausubstanz des Gebäudes eingreift. Zum anderen handelt es sich auch um eine optische Veränderung des Gebäudes.

Satellitenschützel und Katzennetz

Gleiches gilt für das Anbringen eines großen Katzennetzes. Auch hier braucht es die Zustimmung des Vermieters.

Katzen SWR

Das Aufstellen einer Satellitenschüssel ist dem Mieter nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. So beispielsweise wenn er sein Informationsinteresse nicht durch einen vorhandenen Kabelanschluss oder Zusatzgeräte abdecken kann.

Doch selbst dann kann der Vermieter bestimmen, wo die Schüssel installiert werden darf. So kann er beispielsweise darauf bestehen, dass der Mieter sie unterhalb der Balkonbrüstung aufstellt, so dass er weder bohren muss noch die Schüssel von außen sichtbar ist.

Was für den Garten gilt

Den Garten eines Mehrfamilienhauses darf der Mieter nur nutzen, wenn der Garten zu Alleinnutzung mitvermietet wurde so wie das etwa bei einem vermieteten Einfamilienhaus oder einer Erdgeschosswohnung oft der Fall ist. Dann darf der Mieter auch einen Sandkasten oder seine Gartenmöbel in den Garten stellen.

NachbarschaftslärmSamstagmorgen, 7.00 Uhr: Der Nachbar wirft den Rasenmäher an und vorbei ist's mit der Ruhe. Darf der das? Ja, sagt die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Die meisten technischen Helfer dürfen demnach von Montag bis Samstag zwischen 7.00 und 20.00 Uhr laufen. Höllisch laute Gartengeräte, wie Laubbläser oder Graskantenschneider, haben mehr Auszeiten. Sie dürfen nur an Werktagen zwischen 9.00 und 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr zum Einsatz kommen. Getty Images Thinkstock -

Ist der Mieter laut Mietvertrag auch zur Gartenpflege verpflichtet, fallen darunter nur leichte Gartenarbeiten wie etwa Rasenmähen, Unkrautjäten und das Entfernen von Laub. Übergeordnete Arbeiten wie der Schnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern sind Vermietersache.

Handelt es sich jedoch um einen Gemeinschaftsgarten, den der Mieter wie alle anderen im Haus nur mitbenutzen darf, kann der Vermieter regeln, dass Mieter dort nicht dauerhaft Gartenmöbel, einen Sandkasten oder ähnliches aufstellen dürfen. Wollen Mieter im Gemeinschaftsgarten zum Beispiel Spielgeräte aufstellen, braucht es die Zustimmung des Vermieters und der anderen Mietparteien.

Expertin im Studio: Katharina von Morstein, Fachanwältin für Mietrecht