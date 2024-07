Das muss alles in den Wanderrucksack

Tipps vom Profi:

Bei Außentemperatur unter 10 Grad einen Teil der Getränke in einer Thermoskanne transportieren, denn bei Minusgraden gefriert das Wasser in normalen Flaschen. Beim Proviant sollte man bei starker Kälte darauf achten, dass der Wasseranteil darin nicht allzu hoch ist. Eine trockene Wurst, Käse und Brot gefrieren nicht so schnell wie Obst.