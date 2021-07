per Mail teilen

Jeder hat es schon einmal gemacht. Beim Spazierengehen einen Apfel vom Baum oder eine Traube vom Weinstock pflücken: Aber kann das schon strafbar sein? Wir klären auf!

Grundsätzlich gilt: Ohne Einverständnis des Eigentümers darf nichts mitgenommen oder verzehrt werden, sonst gilt das als Diebstahl.

Bei geklautem Obst gilt: Ohne Anzeige keine Strafe

Strafbar ist der Diebstahl von geringwertigen Sachen nur, wenn der Eigentümer zusätzlich Strafanzeige stellt. Dann müssen Sie als Dieb allerdings auch mit einer Geldstrafe rechnen! Alles, was weniger als 20 Euro wert ist, gilt noch als geringwertige Sache. Allerdings: Solche "Kleinstkriminalität" wie der Diebstahl einer einzelnen Kirsche endet in der Praxis selten vor dem Strafrichter.

Blumen pflücken ohne zu bezahlen ist Diebstahl

Wer auf einem Selbstpflückacker Blumen pflückt und ohne zu bezahlen mitnimmt, begeht einen Diebstahl. Doch auch hier gilt: Bleibt der Wert des Straußes noch unter 10-15 Euro, wird der Diebstahl nur strafrechtlich verfolgt, wenn der Geschädigte Anzeige erstattet.

Mitnehmen und später zahlen ist kein Diebstahl

Angenommen, Sie pflücken Blumen oder nehmen Obst in einem Hofladen mit, haben aber nicht genug Geld dabei. Wer es dennoch mitnimmt in der festen Absicht, das Geld einen Tag später einzuwerfen, begeht noch keinen Diebstahlt.

Wiesenblumenstrauß: Nur eine Handvoll ist erlaubt

Wer beim Spazierengehen oder Wandern an einer Wiese vorbeikommt, darf dort Blumen für den Eigenbedarf pflücken. Allerdings gilt die Handstraußregel, d.h. der Pflücker darf nur so viel pflücken, wie in einen Ring aus Zeigefinger und Daumen passt.

Handstraußregel: Naturschutz geht vor

In Naturschutzgebieten dürfen keine Blumen gepflückt werden. Gleiches gilt für Blumen, die unter Naturschutz stehen. Wer an solchen Orten oder solche Pflanzen pflückt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.

Pilze sammeln: So viele dürfen Sie mitnehmen

Gerade beginnt wieder die Pilzsaison. Wie viel Pilze man maximal sammeln darf, hat jedes Bundesland selbst geregelt. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz darf man nur für den Eigenbedarf sammeln. Das entspricht der Menge, die man beim Essen verzehrt.

Was für Maronen bzw. Esskastanien gilt

Für alles Essbare aus dem Wald gilt: Der Sammler darf nur für den Eigenbedarf ernten, ganz gleich, ob es Maronen, Walderdbeeren oder Heidelbeeren sind.

Achtung bei Pflanzen, die unter Naturschutz stehen

Wer im Wald eine Pflanze ausgräbt, die unter Naturschutz steht, um sie Zuhause im eigenen Garten einzupflanzen, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Wer erwischt wird, muss ein Bußgeld bezahlen. In Rheinland-Pfalz liegt die Strafe zwischen 75 € – 15.000 €. In Baden-Württemberg gibt es keine konkreten Wertgrenzen für einzelne Pflanzen. Bei größeren Beschädigungen kann das Bußgeld zwischen 500 € und 35.000 € betragen.

Besser nicht im Naturschutzgebiet sammeln

In Baden-Württemberg steht im Waldgesetz ausdrücklich, dass das Auspflanzen von Waldbäumen und Sträuchern verboten ist und zwar unabhängig davon, ob diese unter Naturschutz stehen oder nicht.

Zugeschaltet: Christoph Kehlbach, SWR Redaktion Recht und Justiz