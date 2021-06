per Mail teilen

Die Wachs- oder Porzellanblume hat Blüten, wie aus Porzellan mit einem betörenden süßlichen Duft, der besonders gegen Abend den ganzen Raum erfüllt.

Für alle die ihren Wohnraum mit Pflanzen bereichern wollen, ist die Wachsblume aus der botanischen Gattung Hoya ein Gewinn.

Die Gattung umfasst über 200 Arten, die von Indien und China bis nach Australien verbreitet sind. Sie gehören zur Familie der Seidenpflanzengewächse.

In der freien Natur sind sie kletternde oder niedrig wachsende Sträucher mit dicken, fleischigen Blättern. Die Blätter werden auch als sukkulent bezeichnet, da sie Wasser speichern können. Sie müssen also nicht so oft gegossen werden.

Die zarten, wachsartigen und sternförmigen Blüten erscheinen einmal im Jahr. Einige Arten verströmen insbesondere abends und nachts einen süßlichen Duft.

Besonders geeignet sind die Hoya als Ampelpflanzen, sodass die Triebe sich hängend oder rankend an Stützen entwickeln können. Bei üppigem Wachstum kann sie problemlos in Form geschnitten werden.

Extra Tipp: Blütentragende Kurztriebe nicht entfernen. Am besten von April bis September alle zwei Wochen mit dem Gießwasser düngen. Die Vermehrung über Triebstecklinge gelingt im Frühsommer besonders leicht. Bei Bodentemperaturen über 20°C bewurzeln die Wachsblumen zügig. Die Pflanzen sollten vor allzu intensiver Mittagssonne geschützt werden. Fehler in der Pflege sind leicht an Brandflecken auf den Blättern zu erkennen.

Im Garten: Matthias Uhlig, Gärtnermeister aus Kernen