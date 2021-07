Mit Wasserstationen tut man Gartenvögeln etwas Gutes. Gerade in Trockenzeiten freuen sich Vögel über eine Wasserquelle. Die kann man leicht selbst bauen!

Gewinner und Verlierer

Spatzen top, Insektenfresser flop: während Vögel wie der Haussperling die Nähe zum Menschen liebt und in unseren Gärten auch in größerer Anzahl vorkommt, haben es andere Arten weitaus schwerer. Besonders der Mauersegler und die Mehlschwalbe sind stark zurückgegangen. Sie finden als Insektenfresser nicht mehr genug Futter und auch geeignete Nistplätze sind weniger geworden. Erfreulich: Vogelarten wie der Buntspecht haben sich in den letzten Jahren erholt und erfreuen mit ihrem auffälligen Gefieder jeden Vogelbeobachter.

Vögel reagieren sehr sensibel auf Veränderungen der Umwelt. Manchmal sind es aber auch Krankheiten, die eine Vogelart stark dezimieren. So haben Ornithologen in den letzten Jahren nicht nur ein Amselsterben beobachtet, auch Grünfinken und Blaumeisen leiden derzeit unter Krankheiten, die ihre Organe schädigen und sie sterben lassen.

Kleine Hilfe im Garten: Vogeltränke für den Garten bauen

Das Prinzip ist einfach: ein sauberer Tonuntersetzer mit einem größeren Durchmesser von ca. 30 cm und etwa zehn Meter Kordel reichen, um eine Wasserstelle für Vögel zu bauen. Ein Holzring zum Aufhängen ist praktisch, und ein rauer Stein ermöglicht den Vögeln, einfacher ans Wasser zu kommen. Die Nabu-Anleitung zeigt jeden Schritt ganz genau. Wichtig: Vogeltränken immer katzensicher platzieren!

Hier gibt es die Anleitung vom Nabu zum Download



Eine gute Variante ist eine flache Schale mit Murmeln oder Kieselsteinen. Diese Tränke ist auch für Insekten geeignet, die sonst oft ins Wasser fallen und nicht wieder herauskommen. Die Steine und Murmeln schaffen nämlich sanfte Zugänge zum Wasser, so dass jedes Tier ohne abzurutschen ans Wasser kommt. Die Vögel finden in den Zwischenräumen natürlich auch das Wasser zum Trinken. Wichtig: Das Wasser in allen Tränken regelmäßig, am besten einmal am Tag erneuern. So bleiben die Tiere gesund!