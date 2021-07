per Mail teilen

Draußen zwitschern die Vögel. Diese frohe Stimmung können wir uns auch in unser Heim holen: Vögel als Haustiere - wenn‘s zu unseren Wünschen und Möglichkeiten passt.

3 Fakten zur Vogelhaltung:

Wer gern beobachtet, für den können Vögel spannende Haustiere sein. Wer aber ein Tier zum Schmusen sucht, sollte sich andere Haustiere suchen.

Heutiger Standard in der Vogelhaltung: Jeder Vogel braucht mindestens einen Artgenossen! Die Vögel sollten nicht im Käfig, sondern in einer Voliere gehalten werden und sie sollten täglich frei fliegen dürfen.

Wellensittiche und Kanarienvögel leben in der freien Wildbahn in Schwärmen, sie sollten möglichst auch mehr als einen Artgenossen bei sich haben und sind weniger bindungsstark. Großpapageien hingegen bauen eher eine enge Beziehung zum Menschen auf.

Wie sich die Vögel unterscheiden und wer zu wem passt:

Bevor man sich Vögel anschafft, sollte man aber einige grundsätzliche Überlegungen anstellen.

Bin ich der Typ für Vögel? Sind Vögel generell die richtigen Haustiere für mich? Wenige Vögel sind verschmust. Man muss mehr Spaß am Beobachten haben, weniger am Anfassen. Artgerechte Haltung ist angestrebt!

Platzbedarf: Käfige sind von gestern. Die Vögel sollten in Volieren leben, diese nehmen viel Platz ein.

Käfige sind von gestern. Die Vögel sollten in Volieren leben, diese nehmen viel Platz ein. Lautstärke: Empfindliche Nachbarn? Strapazierte Nerven der Besitzer? Wer in aller Ruhe telefonieren will, ohne dass ein Papagei dazwischen quatscht oder schreit, sollte sich lieber ein Aquarium oder Schildkröten zulegen.

Wie halte ich die Vögel richtig?

Keine Einzelvögel mehr!

Bei allen Papageien und Sittichen gilt: immer mindestens paarweise halten! Es gibt auch in Süddeutschland einige Verpaarungsstationen für einzelne Papageien, die sich einen Partner aus einem Schwarm aussuchen können.

Voliere - was ist angemessen?

Ideale Haltung für Papageien ist eine Freivoliere und ein temperierter Innenbereich.

Wellensittiche z.B. als Vierergruppe in einer Zimmervoliere, die unten am Boden steht und so hoch ist wie der Mensch, Höhe 1,80 m oder 2 m und 1,50 m Breite.

Wellensittich paarweise: Mindestmaße Länge 1 m, Höhe 50 cm, Breite 50 cm.

Kosten für Vögel

Der Vogel ist das preiswerteste. Die Kosten entstehen vor allem durch die Unterbringung in der Voliere, Einrichtungsgegenstände und Spielsachen. Diese sollten immer mal wieder ausgetauscht werden. Vögel lieben es außerdem, Sachen zu zerstören. Hier eignen sich auch Stöcke aus dem Garten oder ein Karton, der auch beim versehentlichen Verschlucken keine Probleme machen würde.

Zeitaufwand

Der Vogel braucht wenig Zeit, wenn er Artgenossen hat. Aber je anspruchsvoller die Vögel sind (z.B. intelligente Vögel wie Großpapageien), desto mehr Beschäftigung brauchen sie (z.B. Anreize wie Drehverschlüsse, Spielzeug usw.) Je mehr Vögel aber, desto weniger relevant ist das.

Können alle Vögel sprechen lernen?

Alle Vögel, die intelligent und sozial genug sind und genügend Selbstbewusstsein mitbringen. Besonders gut geht es bei (Grau-) Papageien, Amazonen, Wellensittichen oder Nymphensittichen. Es gibt Vögel, die trällern nach, was vorgepfiffen wird. Die Belohnung ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt Papageien, die lernen Kindergeschrei, Telefonklingen o.ä., weil sie merken, dann kommt der Mensch gerannt.

Wenn man wünscht, dass der Vogel ein bestimmtes Wort öfter sagt, kann man ihn mithilfe von Klicker-Training belohnen. Wichtig: Das akustische Signal muss direkt an die erwünschte Handlung erfolgen. Dann die Belohnung geben. Das hat auch nichts mit Dressieren oder artfremdem Verhalten zu tun. Der Vogel hat Training und bekommt Interaktion mit Menschen. Man gibt ihm ja nichts weg, sondern man gibt zusätzlich etwas dazu. Druck hilft nie bei einem Vogel, dafür ist er zu schlau.

Experte im Studio: Gerd Britsch, Fachtierarzt für Vögel