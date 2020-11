Die offiziellen Empfehlungen lauten, so wenig direkten Kontakt mit anderen Menschen haben. Aber wie man kann man mit seiner Verwandtschaft trotzdem in Kontakt bleiben? Videotelefonie ist da die Lösung!

Wie das geht, was man dafür braucht, erfahren Sie hier

Windows10 Systemeinstellungen

Immer wieder kann es zu Problemen kommen bei den Video-Telefonieprogrammen auf einem PC, dass nämlich die Kamera oder das Mikrofon oder auch beide nicht funktionieren, obwohl sie in dem Video-Chat Programm aktiviert sind. Das kann an den Datenschutz-Einstellungen in der Windows10-Systemsteuerung liegen. Ist hier Kamera und/oder Mikrofon deaktiviert, was auch manchmal allein durch ein Windows-Update passieren kann, ohne dass man das mitbekommt. Diese Windows-Einstellungen haben eine höhere Priorität, als die Einstellungen in der Video-Chat Software.

Im Video-Tutorial zeigt Andreas Reinhardt, wie Einstellungen gefunden und richtig gesetzt werden können.

Im Studio: Andreas Reinhardt, Multimedia Fachjournalist