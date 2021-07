Urlaub in Deutschland

Urlaub in Deutschland ist in vielen Bereichen wieder möglich. In so gut wie allen Regionen sind touristische Angebote wieder erlaubt. Allerdings müssen sich Gäste an die im jeweiligen Bundesland geltenden Regeln für Reisende halten. So ist es in vielen Regionen zum Beispiel notwendig, vor Anreise einen negativen Schnelltest vorzulegen und diesen in regelmäßigen Abständen vor Ort zu wiederholen. Ausnahmen gelten für Geimpfte und Genesene.