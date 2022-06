Gut für Haustiere: ungiftige Zimmerpflanzen

Wer Haustiere hat, schaut nicht nur auf die Schönheit der Pflanzen. Auch, ob die grünen Freunde zu den Vierpfoten passen, ist ein wichtiger Aspekt. Dabei sind nicht unbedingt alle für Menschen ungiftigen Pflanzen auch für Tiere gut. Hier ein paar Tipps, um den grünen Daumen mit den Haustieren zu vereinen:

Katzengras & Co

Manche Tiere brauchen Grünes, um gesund zu bleiben. Daher bieten Katzenhalter ihren Lieblingen gerne Katzengras an. Gräser regen bei den Tieren die Verdauung an – übrigens auch bei Hunden. So können sie verschluckte Haare besser wieder hochwürgen. Es ist also eine Art notweniges Brechmittel.

Tipp: Sie können auch Weizen selber aussäen. Das schmeckt den Tieren genauso und ist auf die Dauer billiger!

Und das mögen Vögel

Nymphensittiche und andere frei im Zimmer herumfliegende Vögel können trotz frischer Salatblätter auch schon mal die Zimmerpflanzen verkosten. Das hier mögen sie aber vielleicht noch lieber: Vogelmiere oder Kriechendes Schönpolster (Callisia repens). Damit können Sie nichts falsch machen und die Tiere lassen sich damit von anderen Pflanzen weglocken.

Die ungiftigen Stars unter den Zimmerpflanzen

Getrost können Sie Pflanzen wie die Grünlilie (Chrolophyllum) aufstellen. Die bekannte, hübsche Zimmerpflanze gehört außerdem zum Pflegeleichtesten, was man sich vorstellen kann. Filigran und wirklich hübsch ist String of Hearts (Ceropegia wodii). An einem nicht zu dunklen Platz, an dem sie herunterhängen kann, tut sie keinem etwas zu leide und ist völlig ungefährlich. Ein toller Hingucker und wunderbar harmlos sind Korbmaranthen (Calathea). Mit ihren besonderen Blattfärbungen sehen sie einfach schick aus und schaden weder Katzen noch anderen Haustieren.

Auf diese Pflanzen verzichten!

Es gibt aber auch richtig giftige Zimmerpflanzen. Mit die giftigste ist die Dieffenbachia. Empfindliche Menschen reagieren bei Berührung mit dem Pflanzensaft sogar mit Hautreaktionen, der Verzehr von wenigen Gramm kann tödlich enden - auch für Haustiere und Kinder! Auch wenn die Pflanze attraktiv ist und mit wenig Licht auskommt, ist also Vorsicht geboten. Umtopfen und andere Pflegemaßnahmen am besten mit Handschuhen!

Giftig ist nicht gleich giftig. Pflanzen wie die Aloe Vera ist für Menschen eine Heilpflanze, Tiere vertragen sie nicht gut. Bei besonders neugierigen Tieren also ganz genau schauen!

Weitere Tricks

Ausgefranste Pflanzen, umgeworfene Kübel und anderes Ungemach? Wenn Haustiere Langeweile haben, können Sie zur Ablenkung von den Pflanzen anderes Spielzeug anbieten. Verwenden Sie außerdem lieber schwere Übertöpfe, die sich schwer umstoßen lassen. Platzieren Sie keine Pflanzen auf schmalen Regalbrettern. Oder streuen Sie etwas Kaffeepulver in die Pflanzenerde. Das riecht nicht gut für Katzennasen, da suchen sie sich lieber etwas anderes!

Im Garten: Dorothee Palla dos Santos, Zimmerpflanzen-Expertin