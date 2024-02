3 Übungen gegen verspannten oder schmerzenden Nacken

Haben Sie einen verspannten oder sogar schmerzhaften Nacken? Hauptursache ist in vielen Fällen, dass wir zu lange sitzen! Etwas Dehnen, Mobilisieren und Kräftigen kann helfen.

1. Übung: Dehnen der kurzen Nackenmuskeln

Ziel: Mit dieser Übung erreichen wir, dass die Nackenmuskulatur elastischer wird und die Muskeln besser durchblutet werden.

So geht die Übung: Wir sitzen oder stehen und lassen die Arme einfach hängen. Dann verschränken wir die Hände und legen sie in den Nacken, mit den Daumenballen an der Hinterhauptskante. Wir führen die Ellenbogen vor dem Gesicht zusammen und neigen dabei das Kinn Richtung Brust. Jetzt ziehen die verschränkten Hände den Kopf in einem Winkel von etwa 45° nach oben. In dieser Haltung bleiben wir eine Minute und wiederholen die Übung noch einmal.

2. Übung: Nackenmuskeln mobilisieren

Ziel: Diese sehr einfache Übung trainiert die kurzen Nackenmuskeln und stabilisiert sie.

So geht die Übung: Wir machen mit dem Kopf kleine, kurze Nickbewegungen. Einmal wie beim Ja-Sagen, dann wie beim Nein-Sagen. Jede Richtung 1-2 Minuten lang wiederholen.

3. Übung: Muskulatur der vorderen Halsseite kräftigen

Ziel: Durch eine bessere Muskulatur auf der vorderen Halsseite kann die Nackenregion besser entspannen.

So geht die Übung: Wir sitzen gerade auf einem Stuhl, die Lehne befindet sich auf der Seite. Die Hände legen wir auf den Brustkorb. Nun neigen wir den geraden Rücken nach hinten, ohne dass die Füße den Bodenkontakt verlieren, dann gehen wir zurück in den aufrechten Sitz. Die Übungen mit 3x 10 Sätzen wiederholen.

Im Studio: Kai Becker, Physiotherapeut