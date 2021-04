Der APFELDORN, auch LEDERBLÄTTRIGER WEISSDORN genannt (Crataegus lavallei Carrierei), passt gut in mediterrane und naturnahe Gärten. Er blüht weiß und trägt früh kleine, an Äpfel erinnernde Früchte. Im Herbst färben sich seine Blätter, bleiben aber auffällig lang am Baum, so dass er bis in den Winter hinein attraktiv ist.

Imago IMAGO / Hanke

