Das ist beim E-Bike anders als beim normalen Fahrrad

Viele haben inzwischen ein E-Bike oder Pedelc. Aber bei Handhabung und Pflege kann man einiges falsch machen, denn es gibt Unterschiede zum normalen Fahrrad.

Der größte Unterschied zum normalen Fahrrad sind der Motor und die Technik drumherum. Diese sind aber am wenigsten zu beachten, denn daran können sie nichts tun oder warten. E-Motoren sind außerdem prinzipiell sehr langlebig und wartungsarm. Da aber große Kräfte auf das eingebaute Getriebe wirken, kann es passieren, dass hier unerwartet schnell Verschleißprobleme auftreten.

Hoher Verschleiß: Kette öfter wechseln

Die Kette ist beim E-Bike besonders hohen Kräften ausgesetzt. Daher wird sied gegenüber dem normalen Fahrrad zu einem echten Verschleißteil und muss viel öfter gewechselt werden.

Wenn die Batterie der Seuerungseinheit leer ist

Ein Display bzw. eine Steuerungseinheit am Lenker, die abnehmbar und mit eigener Batterie versehen ist, kann zum Problem werden, wenn die Batterie leer ist. Dann lässt sich das Fahrrad erstmal nicht mehr mit der Steuerungseinheit starten. Aber jeder Fahrrad-Akku hat einen Ein-Ausschalter eingebaut. In diesem besonderen Fall nimmt man also zum Starten diesen Ein-Schalter und dann funktioniert die Steuerungseinheit mit dem Strom aus dem Fahrrad-Akku.

Achtung bei Reifenwechsel und sonstigen Ersatz-Bauteilen

Pedelecs, also E-Bikes bis 25 Km/h Motorunterstützung, gelten zwar als Fahrräder, aber dennoch gibt es für den Austausch von Bauteilen Richtlinien und Zulassungsnormen. Reifen müssen zum Beispiel für den E-Bike Einsatz freigegeben sein.

Speichenmagnet muss arbeitsfähig sein

Die meisten E-Bikes haben einen Magneten in den Speichen des Hinterrades, über den die gefahrene Geschwindigkeit gemessen wird. Ist der Magnet verdreht, stark verschmutzt oder verloren gegangen, dann kann es passieren, dass der Motor nicht mehr läuft. Abhilfe schafft z. Beispiel ein sogenannter Schrauben-Sicherungs-Lack, der verhindert, dass sich die Schraube, die den Magnet festhält, lösen kann. Oder man besorgt sich vorsichtshalber eine neuen Speichenmagnet und nimmt den auf die Touren mit.

Elektrische Kontakte extra pflegen

Wenn das E-Bike lange Zeit ohne Akku draußen stand und auch mal nass wurde, kann es sein, dass die Akku-Kontakte anfangen zu korrodieren und somit der Stromfluss gestört ist. Das kann man verhindern, indem man auf die Kontakte der Akkuhalterung etwas Polfett aufträgt.

Experte im Studio: Tobias Eicker, Fahrradfachhändler