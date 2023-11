per Mail teilen

Ob "Black Friday" oder "Cyber Monday": Ende November locken viele mit vermeintlich tollen Schnäppchen zum Einkaufen. Wir geben Tipps, worauf Sie achten sollten.

Was sind echte Sonderangebote, was sind Lockangebote?

Um das herauszufinden, hilft nur eins: die Preise vergleichen – und zwar nicht erst am "Black Friday", sondern schon viele Tage vorher. Überlegen Sie in Ruhe: Was brauche ich?

Wenn Sie sich für ein Produkt entschieden haben und es im Onlinehandel kaufen möchten, können Sie die Preise dafür mit Hilfe von Preissuchmaschinen vergleichen. Sie sollten den Artikel in mindestens zwei Preissuchmaschinen eingeben - am besten im Vorfeld.

Bevor Sie zahlen, besser mit Preissuchmaschinen die Angebote vergleichen. Colourbox

In den Preissuchmaschinen wird auch die Preisentwicklung dargestellt - ob die Ware in den letzten Wochen teurer oder billiger geworden ist.

Rabatte werden oft künstlich aufgebläht. Die UVP - die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers - ist oft nicht der Marktpreis, sondern ein viel höherer Preis. Lassen Sie sich nicht von solchen Rabatten blenden!

Tipp: Preise im Vorfeld beobachten Überlegen Sie im Vorfeld, was sie wirklich brauchen, erstellen sie aufgrund dieser Überlegungen eine Einkaufsliste und beobachten Sie die Preise für die entsprechenden Artikel schon im Vorfeld!

Die Zeit läuft, es sind nur noch wenige Teile verfügbar…

Von diesen Hinweisen sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Das erste Schnäppchen ist nicht immer das Beste. Viele Händler bieten auch nach dem "Black Friday" oder dem "Cyber Monday" noch vergünstigte Ware an.

Wie kann man Schnäppchen von Fake-Online-Shops unterscheiden?

Man muss grundsätzlich vorsichtig sein, wenn man etwas im Internet kauft. Bei den großen Plattformen finden sich Online-Shops von mitunter fragwürdigen Drittanbietern, etwa bei Ebay oder Kaufland. Auch auf dem Marketplace von Amazon können dubiose Verkäufer unterwegs sein.

Grundsätzlich sollten die Alarmglocken schrillen, wenn etwas extrem günstig angeboten wird. Denn dann handelt es sich unter Umständen um einen Fake-Shop, das heißt um einen Anbieter, der gar keiner ist und von dem die bestellte Ware nie ankommt.

Im Laden ist die Ware vor Ort: Online kann es sich um einen Fakeshop handeln. Colourbox Heiko Kueverling

Wenn Sie unsicher sind, schauen Sie ins Impressum. Prüfen Sie, ob die Angabe der Handelsregisternummer stimmt. Sie können den Shop auch in einer Suchmaschine eingeben und überprüfen, ob es Erfahrungsberichte anderer Kunden dieses Shops gibt.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat spezielle Tipps für Online-Handel

Hilfe durch Verbraucherzentralen

Die Verbraucherzentralen bieten einen kostenlosen Fake-Shop-Finder an. Außerdem gibt es Prüfsiegel, etwa Trusted Shops, das S@fer Shopping Gütesiegel (TÜV Süd) oder das EHI Gütesiegel "Geprüfter Online-Shop". Sie gewährleisten gewisse Datenschutz- und Qualitätsstandards.

Trusted Shops zeigt nicht nur an, wo Sie bedenkenlos shoppen können, sondern bietet darüber hinaus viele Zusatzleistungen, etwa einen Käuferschutz mit Geld-zurück-Garantie.

Aber auch hier sollte man vorsichtig sein, denn die Logos dieser Prüfsiegel werden manchmal gefälscht. Klicken Sie im Zweifel auf das entsprechende Siegel.

Expertin im Studio: Sonja Guettat, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz