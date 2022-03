Alles, was die Sinne anregt, fördert die Lust. Kindererziehung, Stress im Büro, ein hektischer Alltag können das Sexleben einschränken. Wir geben Tipps für ein erfülltes Liebesleben.

Sexuelle Energie ist Lebensenergie. Sie darf im Körper immer fließen, nicht nur beim Sex. Damit diese Energie aktiviert wird und erhalten bleibt, folgende Tipps:

Scham überwinden und miteinander reden

Wir sollten öfter mutig sein und uns fragen, woher kommt die Scham: Fühle ich mich von meine*r Partner*in unter Druck gesetzt, bestimmten Erwartungen oder Wünschen zu entsprechen oder geht es um ein Minderwertigkeitsgefühl, also Angst nicht gut genug zu sein? Oder geht es darum, dass der*die Partner*in "Nein" zu meinen Vorlieben sagt bzw. mich erniedrigt oder als verrückt darstellt? Was genau daran ist schlimm? Besser etwas versuchen, als es nie probiert haben. Machen Sie sich bewusst, an welchen Stellen im Leben Sie solche Ängste schon überwunden haben. Am besten Sie schreiben Ihre Ängste und Bedürfnisse erst einmal auf, um dadurch klarer zu werden, was Sie genau möchten.

Ehrliche und offene Kommunikation bilden die Basis für ein gesundes Sexleben Colourbox

Kündigen Sie vorher an, dass Sie sich gerne Zeit dafür nehmen und darüber sprechen möchten. Vielleicht im Austausch etwas anbieten, wovon Sie wissen, dass der Partner das unbedingt möchte. Wichtig: Schweigen auch aushalten können und nicht gleich eine Reaktion von dem*der Partner*in erwarten.

Sich der Gefühle bewusst sein und die eigene Lust erkunden

Erste wichtige Frage, die Sie sich unbedingt stellen sollten: Habe ich Lust, mit mir selbst oder eher mit dem*der Partner*in etwas auszuprobieren? Wenn ja, dann lassen Sie sich inspirieren: Reden Sie mit Freund*innen darüber (evtl. vorher Erlaubnis holen, ob es okay ist, mit anderen über das eigene Sexleben zu sprechen), Bücher lesen (erotische Literatur vorlesen), Pornographie anschauen. Einigen Sie sich darauf, dass jede*r mal was aussuchen darf, was ihm*ihr gefällt. Gehen Sie gemeinsam in einen Sexshop oder nehmen Sie an einem Tantra-Workshop teil. Sprechen Sie über Fantasien oder Träume.

Einvernehmlichkeit herstellen: Führung und Hingabe statt Macht und Ohnmacht

Ein befriedigendes Liebesspiel ist wie gelungene Kommunikation, in dem ich gebe und nehme, mich einfühle und einlasse. Es geht darum, dass beide zufrieden sind, auch im Sinne von Gleichberechtigung. Beide sollten die Gelegenheit bekommen, ihre Wünsche und Vorlieben zu äußern und auszuleben.

Beide sollten Ihre Wünsche und Vorlieben ausleben dürfen Colourbox

Wichtig: Bleiben Sie zu sich selbst und ihrem*ihrer Partner*in immer ehrlich!

7 Tipps für mehr Lust:

Sexting: sich erotische Textnachrichten schreiben Ortswechsel: Sex mal woanders haben als sonst Dating: Sich zum Sex verabreden wie für ein erstes Date Filme: Gemeinsam erotische Filme anschauen, die beiden gefallen Literatur: Sich gegenseitig erotische Literatur vorlesen Experimentieren: Um wieder neugierig aufeinander zu werden, zum Beispiel mit verbundenen Augen den Partner berühren oder mit Farben oder Düften experimentieren. Körperwahrnehmung: Ohne Unterwäsche sein und sich dabei selbst beobachten

Im Studio: Dr. Annette Hosenfeld, Sexualtherapeutin und Diplom-Psychologin