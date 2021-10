Disco, spannende Gespräche und eine komisch-traurige Geschichte

Die ARD-Mediathek bietet einen reichen Schatz an interessanten Produktionen. Jonas Schlatterbeck von ARD online hat drei spannende Tipps für Sie.

Tipp Nummer Eins

Linda Zervakis is still Lindi from the Block SWR SWR.de Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (SWR) Veröffentlichungsdatum: 3. Staffel seit 9. September 2021 Genre: Web-Interview-Show

Spannende Themen, spannende Gesprächspartner- und partnerinnen: In "Kurzstrecke" spricht Entertainer und Moderator Pierre M. Krause regelmäßig mit Prominenten. Dafür trifft er sie bei ihren privaten oder beruflichen Terminen des Tages und begleitet sie ein Stück des Weges - mal im Auto, mal zu Fuß oder per Fahrrad.

Aus den spontanen Situationen entstehen charmante und lustige Talks, die besondere Einblicke geben - jede Folge ist dabei ein bisschen anders, eine eigene kleine Welt. Am 9. September 2021 ist die dritte Staffel der "Kurzstrecke" in der ARD Mediathek gestartet. Jeden Donnerstag ist dann ein neuer Spaziergang mit prominenten Gästen und Pierre M. Krause abrufbar.

Tipp Nummer Zwei

Das Archivbild aus den siebziger Jahren zeigt John Travolta in einer Szene des Films "Saturday Night Fever". dpa Bildfunk picture-alliance / dpa Studio 54 und Saturday Night Fever (SWR) Veröffentlichungsdatum: ab 13. September 2021 in der Mediathek Laufzeit: für 90 Tage in der ARD Mediathek Genre: Dokumentarfilme Sendezeit: 18. September 2021 | 21:50 Uhr | SWR Fernsehen

Die preisgekrönte Dokumentation "Studio 54" entführt die Zuschauer in eine Epoche von Eskapismus, Eleganz und gnadenloser Dekadenz: Der gleichnamige Club in New York City war in den 1970er-Jahren das zweite Zuhause der größten Stars von Hollywood, der Modewelt und von New Yorks avantgardistischer Kunstszene.

Er wurde aber auch zu einer Institution, in der Moral, Toleranz, Gleichberechtigung, aber auch Freizügigkeit und Gesetzesbruch neu definiert wurden. Seine Gründer, Ian Schrager und Steve Rubell, zwei Freunde aus Brooklyn, schienen aus dem Nichts zu kommen und standen plötzlich an der Spitze des gesellschaftlichen Lebens in New York.

Das "Studio 54" war das Epizentrum des Hedonismus. Er gilt heute als der größte Disco-Club aller Zeiten. Zeit, seine wahre Geschichte zu erzählen. Denn auch die größte Party muss einmal zu Ende gehen, wenn der Morgen dämmert.

Aktionsnacht "Disco Fever"

"Studio 54" ist Teil der Aktionsnacht "Disco Fever!" im SWR Fernsehen, zu der auch die BBC-Dokumentation "Saturday Night Fever - Der ultimative Disco-Film" gehört, die sich mit dem Kult rund um John Travoltas Tanzperformance beschäftigt. In der ARD Mediathek werden die beiden Dokumentationen flankiert von einer bunten Sammlung Disco-Musik.

Tipp Nummer Drei

Gabriela Maria Schmeide dpa Bildfunk picture alliance/dpa Tina mobil (rbb) Veröffentlichungsdatum: Online ab 16. September 2021 Laufzeit: Sechs Monate in der ARD Mediathek Genre: Comedy-Serie Sendezeit: 22. September 2021 | 20:15 Uhr | Das Erste

Die Miniserie erzählt mal komisch, mal traurig die Geschichte einer Frau, die partout nicht aufgeben will, in einem Milieu, das nicht allzu oft gezeigt wird. Tina (Gabriela Maria Schmeide ) ist Verkäuferin. Mit ihrem Bäckermobil klappert sie all die Nester im Norden von Berlin ab, die keinen Bäcker oder Konsum haben.

Tina hat zwar nichts auf dem Konto, aber dafür immer einen Plan, auch für jede ihrer drei Gören. Jeder Plan für sich ist perfekt. Das einzige, was immer dazwischenkommt, ist das Leben.

