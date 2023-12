per Mail teilen

Am Montag wird Biologe Mario Ludwig hinreißende Tiergeschichten erzählen.

Haben Sie in den letzten Wintertagen ganz besondere Tierfotos aufgenommen? Dann schicken Sie uns Ihre schönsten Bilder. Am Montag werden Sie einen Platz an unserer Fotowand bekommen.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos

Ihr Kaffee oder Tee-Team