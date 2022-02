Tapeten und Wandfarben: Das sind die Trends des Jahres

Die Wandpaneele in Holz sind wieder da. Was in den 70ern noch große Mode war, kehrt heute zurück, allerdings in modernerem Gewand. Sie sind zum Beispiel mit dämmenden Akustikmatten versehen, nehmen unsichtbar Lautsprecher auf oder bieten Stauraum für Wohnen oder Küche.

Getty Images tulcarion

Bild in Detailansicht öffnen