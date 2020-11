per Mail teilen

Die "Stunde der Wintervögel" ist eine Mitmachaktion zur Zählung von Vögeln, die sich im Winter bei uns aufhalten.

Die Aktion findet dieses Jahr zum 10. Mal statt.

In Deutschland, aber auch in England, Irland, den Niederlanden und Österreich zählen Hunderttausende im Winter die Vögel in ihren Gärten und Parks.