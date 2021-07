per Mail teilen

Digitale Sprachassistenten in Lautsprechern eingebaut, davon haben die meisten zumindest gehört. Aber auch ein Smartphone kann vieles per Zuruf erledigen.

Die Sprachassistenten Alexa und Co. steuern auf Zuruf das smarte Zuhause, beantworten geduldig Fragen, stellen den Wecker oder spielen Musik. Vieles geht auch per Smartphone und noch einiges mehr: Zum Beispiel Texte diktieren und viele Funktionen des Geräts per Sprachbefehl steuern.

Die Spracheingabe nutzen

Es gibt Situationen, da ist es verboten, das Smartphone in der Hand zu halten, etwa beim Autofahren. Manche tun sich mit der Bildschirmtastatur schwer, treffen die kleinen Tasten nicht richtig. Hier hilft die Spracheingabe, etwa um eine E-Mail oder SMS zu schreiben.

Bei einem Android-Smartphone kann auf der Bildschirmtastatur zum Beispiel links neben der Leertaste ein Mikrofon-Symbol zu sehen sein. Ein längerer Druck darauf startet die Diktierfunktion und die Sprache wird direkt in der App in Text umgewandelt.

Das funktioniert erstaunlich gut. Bei der iPhone-Tastatur ist der Mikrofon-Knopf unten rechts.

Per Sprachbefehl das Smartphone steuern

Die digitalen AssistentInnen lassen sich auf Zuruf aufwecken, damit sie Befehle ausführen können. Bei Android ist das "OK Google", bei Apples iOS ist das "Hey Siri".

Es funktionieren Befehle wie zum Beispiel "Schalte Bluetooth ein", "Mach ein Foto", "Öffne die App XY" oder "Schreib eine Textnachricht an XY" und dann lässt sich gleich der Text diktieren.

Aber auch die Navigation zu einer Straße, nach Hause, zu einem Restaurant funktioniert per Sprachbefehl. Auch lässt sich Musik abspielen, ein Termin im Kalender eintragen oder - ganz praktisch beim Kochen - ein Timer stellen.

Unerschöpflicher Wissensspeicher

Wie alt ist Angela Merkel? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Wie hoch ist der Mount Everest? Nahezu alle Fragen werden beantwortet, dazu Fragen nach dem Wetter.

Im Urlaub ist es praktisch, dass Übersetzungen möglich sind, "Sag (Wort oder Satz) auf (beliebige Sprache) oder auch "Wieviel Kalorien hat ein Brötchen?".

Beliebt sind aber auch Scherzfragen oder sich Witze erzählen lassen. Logisch, dass dafür das Smartphone eine aktive Datenverbindung ins Internet über WLAN oder mobilen Daten haben muss. Aber die übermittelte Datenmenge ist nicht sehr groß.

Eingebaute Datenkraken

Wenn das Smartphone auf Zuruf etwas erledigen soll, muss es die ganze Zeit zuhören. Dessen muss man sich bewusst sein und das in Kauf nehmen. Alternativ lassen sich die Assistenten aber auch über einen Tastendruck aufwecken.



In jedem Fall werden aber die Sprachbefehle aufgezeichnet. Die Hersteller sagen, um das Produkt zu verbessern und den Nutzer besser kennen zu lernen.

Letztlich also, um Werbung noch besser personalisieren zu können. Wer Sicherheitsbedenken hat, kann regelmäßig die Aufnahmen löschen.

Experte im Studio: Andreas Reinhardt