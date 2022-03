Spinat - das sollten Sie über das grüne Gemüse wissen

Spinat bietet jede Menge gesunde Nährstoffe zu bieten und ist gerade im Frühjahr äußerst beliebt. Das grüne Blattgemüse hat positive Wirkungen auf unsere Gesundheit. Das sollten Sie wissen!

Welche Inhaltsstoffe stecken im Spinat?

Chlorophyll

Calcium

ß-Carotin

Folsäure (halber Tagesbedarf)

Vitamin C (halber Tagesbedarf)

Eisen

sekundäre Pflanzenstoffe

Frischer Spinat vs. Tiefkühlware - was ist besser?

Beides hat seine Vor- und Nachteile: TK-Spinat ist blanchiert, hat also schon einen Teil seiner Vitamine verloren, dafür hat er aber auch wesentlich weniger unerwünschte Oxalsäure als frischer (roher) Spinat.

Hohe Mengen an Oxalsäure behindert die Aufnahme von Calcium, Eisen und Magnesium. Die Oxalsäure beim TK-Spinat ist durch das Blanchieren reduziert.

Spinat aufwärmen - geht das?

Spinat enthält viel Nitrat, was nicht besorgniserregend ist. Doch je älter der Spinat ist und/oder durch Aufwärmen von gekochtem Spinat wandelt sich ein Teil des Nitrates in Nitrit um. Nitrit ist für einen Erwachsenen nicht schädlich, kann aber bei kleinen Kindern den Sauerstofftransport im Blut behindern und zu Blausucht führen. Für Erwachsene ist Aufwärmen also kein Problem, für Kinder bitte nicht. Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Spinat möglichst wenig Nitrat enthält: Babyspinat (wie in unserem Rezept) wählen, oder kleine, junge Blätter aus saisonalem Anbau. Möglichst frisch kaufen und am besten aus dem eignen Garten oder Bio wählen, da hier kein nitrathaltiges Düngemittel verwendet wird.

Rezeptidee mit Spinat:

Im Studio: Melina Ebert, Ernährungswissenschaftlerin