Weihnachten steht vor der Tür. Wer seine Lieben mit einem Spiel überraschen will, der wird bestimmt bei den Spieletipps von Thorsten Brombas fündig. Hier ist für jeden etwas dabei!

Tipp 1

Verlag Hans im Glück Paleo Spieleranzahl: 2-4 Spieler Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: 45 - 60 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Hans im Glück Preis: ca. 40 Euro

Zu Beginn der Steinzeit, bevor der Mensch sesshaft wurde, war jeder Tag eine Herausforderung. Die Suche nach Nahrung war oft mühsam und die Wildnis voller Gefahren. Nur zusammen konnten die Stammesmitglieder es schaffen, der Natur zu trotzen und ihre Geschichte mit der Nachwelt zu teilen.

In Paleo entscheidet auch ihr gemeinsam, wer welchen Ort erkunden möchte und wer welche Aufgaben erledigt. Dabei stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Jedoch wisst ihr erst genau, was euch an einem Ort erwartet, wenn ihr dort ankommt. Je besser ihr diesen erkundet, umso mehr Information habt ihr und könnt euch dementsprechend auf die dortigen Aufgaben vorbereiten.

Um diese zu bewältigen, braucht ihr passende Werkzeuge, die Hilfe eurer Mitspieler, und manchmal auch ein Quäntchen Glück.

Paleo – entdeckt spannende Abenteuer in der Steinzeit.

Quelle: Verlag "Hans im Glück"

Tipp 2

Verlag Skellig Games Sagani Der neue Geniestreich von Uwe Rosenberg. Spieleranzahl: 1 - 4 Spieler Altersempfehlung: ab 8 Jahren Spieldauer: ca. 45 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Skellig Games Preis: ca. 30 Euro

Sagani ist ein Plättchen-Legespiel, bei dem ihr versucht, Naturgeister aus ihren Gefäßen hervorzulocken. Die Geister streben danach, die Harmonie zwischen den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft aufrecht zu erhalten. Sind die Elemente um sie herum in der richtigen Balance, treten die Geister aus ihren Gefäßen hervor und zeigen sich in ihrer vollen Gestalt.

Legt die Geistplättchen geschickt an und verschiebt die Klangschalen, mit denen sich die Geister Botschaften zusenden, wenn die Harmonie der Elemente wiederhergestellt wird und lasst so ein farbenprächtiges und harmonisches Gebilde in eurer Auslage entstehen.

Sagani stammt aus der Feder des deutschen Erfolgsautors Uwe Rosenberg, der schon seit vielen Jahren sein Händchen für geniale Spielideen unter Beweis stellt (Bohnanza, Agricola, Nova Luna und vieles mehr).

Quelle: Skellig Games

Tipp 3

Game Factory Nope Spieleranzahl: 2 - 6 Spieler Altersempfehlung: ab 7 Jahren Spieldauer: ca. 15 MInuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: Game Factory Preis: 12,40 Euro

In NOPE! Ist alles anders! Außer eines: Jeder will gewinnen! Versucht eure Karten zu behalten und zwingt eure Mitspieler, ihre zu verlieren! Denn nur, wer als Letzter mit Karten übrig bleibt, gewinnt! NOPE! Der Kartenspaß mit Twist!

Quelle: Game Factory

