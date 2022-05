Spieletipps für die Familie: Living Forest, Cascadia und Logic Case

Wenn Sie mit der Familie in den Ferien unterwegs sind, oder auch für den fernsehfreien Abend zu Hause: Spiele-Experte Thorsten Brombas stellt ein Karten- und zwei neue Brettspiele vor.

1. Living Forest - lebendiger Wald

Ein mystischer Wald, Quell der Ruhe und des Friedens, wird von den verheerenden Flammen des Onibi bedroht. In Living Forest schlüpfen die Spielenden in die Rollen der Naturgeister Frühling, Sommer, Herbst und Winter und wollen den Wald beschützen, indem sie die Flammen löschen, Bäume pflanzen oder den Wächter des Waldes erwecken. Wem wird es gelingen, Onibi in die Flucht zu schlagen?

Pressestelle Pegasus

In jeder Runde decken die Spielenden Karten ihrer Decks auf, die unterschiedliche Waldtiere zeigen. Diese hilfreichen Waldwesen bringen diverse Elemente mit. Doch unter den Tieren gibt es Einzelgänger, von denen nicht zu viele auf einmal aufgedeckt werden sollten.

Mit den Elementen können die Spielenden ein bis zwei Aktionen durchführen und so Bäume pflanzen, Flammen löschen, sich auf dem Steinkreis bewegen, um diverse Boni zu aktivieren, neue Tiere anlocken oder Magiefragmente erhalten. Das Spiel endet, sobald eine Person es schafft, eine der drei möglichen Siegbedingungen zu erfüllen.

Für 2- 4 Spielende ab 10 Jahren, Spieldauer: 30 bis 60 Minuten

2. Cascadia - Im Herzen der Natur

Willkommen in Cascadia! Hier, im Nordwesten Amerikas, fühlen Tiere sich wohl: Bussarde bewohnen ein großes Revier, Bären drängen sich an einem Ort, Hirsche und Füchse streifen umher. Und natürlich dürfen auch die Lachse nicht fehlen. Auf ihren Wanderungen durchqueren sie weite Landschaften.

Pressestelle Kosmos-Verlag

Die Spielerinnen und Spieler haben alle Wildtiere im Blick und legen in ihrem Spielzug ein neues Wildnisplättchen an ihre Landschaft an. Die unterschiedlichen Wertungskarten geben an, wie die Tiere punktreich angesiedelt werden können. Bonuspunkte gibt es für die größten zusammenhängenden Gebiete, in denen die Tierarten leben.

Cascadia ist ein abwechslungsreiches Familienspiel und passendes Geschenk für Fans von Plättchen-Legespielen sowie Naturfreundinnen und Naturfreunde – mit Solo-Spielvariante auch alleine spielbar.

Für 1-4 Spielerinnen und Spieler ab 10 Jahren.

3. Logic Case

Logic Case von Haba ist ein Rätsel-Kartenspiel für Kinder ab 5 Jahren. Es gilt verschiedenste Aufgaben zu entschlüsseln und zu lösen. Auf den 40 Spielekarten sind über 70 Rätsel, die gelöst werden wollen. Dieses Kartenspiel fordert von den Kindern zwei Dinge: logisches Denken und Konzentration.

Pressestelle Haba

Mit einem Stift können die kleinen Spielerinnen und Spieler ihre Antworten auf die Karten schreiben und dann selbst überprüfen, ob die Antwort stimmt oder nicht. Dieses Spiel eignet sich super, um zu lernen, Probleme eigenständig zu lösen und fördert die Konzentration. Der Vorteil bei diesem Spiel: Es ist handlich, passt in jede Reisetasche und kann auch unterwegs im Zug oder im Auto gespielt werden.

Experte: Thorsten Brombas