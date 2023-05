Dauert es noch lange? Diese Frage lässt sich bei Reisen mit Kindern kaum vermeiden. Wir haben aber drei Spieletipps, wie sich die Reisezeit gut überbrücken lässt.

1. Spiel Gold - Game Factory

Hier haben wir ein schnelles, einfaches Spiel, bei dem es vor allem um Memory geht. Wir wollen jeder das meiste Gold graben, dabei decken wir, wenn wir am Zug sind immer zwei der Karten auf. Und hoffen das ein Minenarbeiter unserer Farbe darunter ist und dieser entsprechend mindestens der Stärke des Goldes ist. Dabei kann es eben auch zu Duellen kommen oder auch mal TNT sind entzünden.

Für 2 bis 5 Spielende ab 6 Jahren

2. Spiel Würfelland - NSV

Wir versuchen so schnell wie möglich, eine Farbe komplett auf unserem Plan anzukreuzen. Dabei wollen wir auch noch Schatzwürfe erreichen, die uns dann zusätzlich nochmals würfeln lassen. Dabei dürfen wir auch als passive Spielende die Würfel nutzen, die über geblieben sind. Ein schnelles Wettrennen mit Würfel.

Für 2 bis 4 Spielende ab 8 Jahren

Würfelspaß - für Kinder ab acht Jahren, auf der Reise oder zu Hause. Pressestelle nsv

3. Spiel Skyjo - Magilano

Hier versuchen wir unsere ausliegende Karten im Wert auf ein Minimum in Summe zu bringen. Jeder startet mit einem Raster von 4 Karten in der Reihe und 3 Karten in der Spalte, dabei darf jeder nur zwei davon aufdecken. Dann wählt man eine Karte aus und tauscht diese mit seinem Raster. Dabei versucht man in den Spalten immer gleiche Zahlen zu bilden, um diese komplett ablegen zu dürfen.

Sobald ein Spielender alle Karten aufgedeckt liegen hat, endet die Runde und jeder bekommt die Summe als Negativpunkte aufgeschrieben. Man spielt über mehrere Runden und bei 100 Gesamtpunkte ist das Spiel zu Ende. Derjenige mit den wenigstens gesammelten Punkte hat die Partie gewonnen.

Für 2 bis 8 Spielende ab 8 Jahren

Weitere Spieletipps für die Familie haben die Kollegen von SWR4 zusammengestellt.

Expertin im Studio: Spiele-Testerin Melanie Marrandino