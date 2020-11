Kerzen machen unser Zuhause jetzt so richtig behaglich. Die Kehrseite der Medaille: Die Feuerwehr wird im Dezember mit Abstand am häufigsten zu Wohnungsbränden gerufen. Wie Sie Brände vermeiden, welche Vorkehrungen Sie treffen sollten, damit Sie im Fall der Fälle gewarnt werden und was Sie tun sollten, wenn es bei Ihnen tatsächlich brennt -| all das besprechen wir mit Christian Pilardeaux von der Feuerwehr Baden-Baden. mehr...