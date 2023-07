per Mail teilen

Gerade im Urlaub werden viele Fotos mit dem Handy gemacht - wenn denn noch Platz auf dem Mobilgerät ist. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Smartphone freiräumen können.

Unbedingt tätig werden sollte man, wenn das Handy bereits meldet, dass der Speicher in Kürze voll sein wird. Dann lassen sich bald keine Apps mehr installieren, Videos abrufen, Fotos machen und abspeichern.

Android-Smartphones haben zwei Speicher

Im Gegensatz zu den iPhones, die immer nur einen internen Speicher haben, gibt es bei den Android-Smartphones zwei Speicherarten - einen internen Speicher, dessen Größe im Gerät vorgegeben ist, und eine herausnehmbare SD-Speicherkarte, deren Speichergröße variabel ist.

Der erste Schritt ist, dass man über die Einstellungen den Punkt Speicher aufruft und dort nachschaut, welcher Speicher voll ist und welche Apps oder Medien den betreffenden Speicher besonders füllen.

Den Speicherort der Kamera-App einstellen

In der Kamera-App sollte man immer den Speicherort so einstellen, dass die Fotos auf der zusätzlichen SD-Karte abgespeichert werden. So hält man den internen Speicher frei von den großen Datenmengen von Fotos.

Selfies sind im Urlaub besonders beliebt. Schnell kann da der Speicherplatz auf dem Smartphone voll laufen. Colourbox

Fotos vom Handy löschen oder übertragen

Hat man sein Smartphone mit einem Cloudspeicher eines Anbieters synchronisiert, dann sind die Fotos auch dort ein zweites Mal vorhanden. Solange die Synchronisierung angeschaltet bleibt, werden auch die Fotos, die man vom Handy löscht, auch vom Cloudspeicher gelöscht.

Wenn man die Synchronisierung abschaltet, wirkt sich das Löschen von Fotos auf dem Handy nicht auf den Cloudspeicher aus. Dort bleiben die Fotos erhalten.

Apps löschen

Vor allem internen Speicher kann man freigeben, in dem man überflüssige, nicht mehr benötigte oder nur selten benötigte Apps löscht beziehungsweise deinstalliert. Apps, die der Smartphone-Hersteller dem Gerät mitgibt, lassen sich meistens nicht löschen, sie sind fest mit dem Gerät verbunden.

Manche Apps lassen sich vom internen Speicher auf die SD-Karte transferieren. Auch so kann man internen Speicher freigeben.

SWR-Experte Andreas Reinhardt beantwortet Zuschauerfragen

Experte: Andreas Reinhardt, SWR-Multimedia-Experte