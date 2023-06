Eine Sache des Geldes: Die besten Strategien zum Sparen und Anlegen

Beim Sparen kommt es auf zwei Dinge an: Zum einen, was man mit dem Geld machen will und zum anderen, wie viel Zeit man zum Erreichen des Sparziels hat.

Sie planen eine größer Reise in zwei Jahren oder eine kleine Renovierung? Dann ist Tagesgeld die erste Wahl. Mit kleinen Raten pro Monat ist nicht viel mehr zu holen und sie bleiben flexibel. In fünf Jahren soll ein neues Auto her oder ein neues Wohnzimmer? Auch hier kommt Tagesgeld in Frage oder auch Mischfonds. Hier werden Aktien und Anleihen gemischt; das Risiko ist nicht so hoch wie bei Akienfonds, die Rendite ist aber auch kleiner. Reine Aktienfonds oder ETF sind hier nicht geeignet. Ludwigsburg Vermögensberaterin und Finanzfrau Simone Bußmann | 21.4.2023 Wie und wo lege ich mein Geld richtig an? Investieren, finanzieren, anlegen: Vermögensberaterin Simone Bußmann berät Frauen bei Finanzfragen rund um Börse, Vermögensaufbau und Notgroschen 10:00 Uhr Leute SWR1 Baden-Württemberg Sie wollen Geld zurück legen und haben noch zehn Jahre Zeit dafür? Dann kommen jetzt Aktien ins Spiel, denn Sie haben ausreichend Zeit um das Auf und Ab am Aktienmarkt auszusitzen. Aktienfonds sind hier geeignet oder die sogenannten ETF, also Aktienfonds, die einen Index nachbilden und in der Regel deutlich günstiger sind. Wenn Sie das Geld beispielsweise für den Führerschein der Enkeln zurücklegen wollen, sollten sich beraten lassen, ob das Geld auf Ihren Namen oder das des Beschenkten laufen soll. HIer geht es unter anderem um Steuerfragen. Geld sparen, um ein Auto zu kaufen? Wichtig für die richtige Anlage ist der Zeithorizont IMAGO IMAGO / McPHOTO Was ist zu tun, wenn Sie zehn Jahre vor der Rente noch etwas anlegen wollen? Sinnvoll ist hier ein gründlicher Check, wie hoch die Rentenlücke tatsächlich ist. Dann kommen durchaus Einmalanlagen in Aktienfonds, ETF - vielleicht in Verbindung mit Mischfonds - in Frage. Sie wollen einen größeren Betrag auf einmal anlegen? Dann ist entscheidend, wie lange Sie sich festlegen wollen und wie flexibel Sie bleiben möchten. Für ein bis zwei Jahre Anlagedauer empfiehlt sich Tagesgeld oder Festgeld. Bei Festgeld sind Sie gebunden, aber die Zinsen sind doch deutlich höher. Mehr als zwei Jahre Anlagedauer lohnt sich derzeit nicht, ab drei Jahren aufwärts wird die Gesamtverzinsung aktuell eher wieder niedriger. Die Taschen voller Geld. Davon träumen viele. Mit dem Willen zum Sparen und einer guten Anlagestrategie lässt sich viel erreichen IMAGO imago images/Zink Bei einer Anlagedauer von fünf Jahren empfehlen sich Mischfonds oder Sie mischen einfach selbst: Eine Kombination aus Festgeld, Tagesgeld und Aktienfonds/ETF wären hier eine gute Wahl. Bei zehn Jahren oder mehr Anlagedauer erreicht man in der Regel mit Aktienfonds und ETF die beste Rendite. Allerdings müssen Sie sich dabei auf Schwankungen einstellen und sollten nicht gleich nervös werden und vorschnell wieder verkaufen. Ein gewisses Maß an Risikobereitschaft ist hier nötig. Expertin: Annika Peters von der FrauenFinanzBeratung in Stuttgart.