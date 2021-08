Je schöner wir unsere Wohnräume gestalten, desto wohler fühlen wir uns – auch im Bad. Hier gibt’s Tipps und Tricks, wie Sie ein bisschen Urlaubsgefühl in Ihr Bad bringen können.

Wie bringe ich Farbe in mein Bad?

In Bestandsbädern bieten sich hauptsächlich (textile) Accessoires an, um ohne großen Aufwand Farbakzente und damit Frische ins Bad zu bringen. Entscheiden Sie sich für ein bis zwei Farben und lassen sie diese immer wieder im Raum auftauchen. Wie auf dem Foto schön zu sehen ist, wurde dem Bestandsbad mit den beiden Grüntönen ein bisschen tropisches Feeling verliehen. Mit farblich passenden Handtüchern, dem Badteppich, Duschvorhang, Pflanzen, Grün an den Wänden in Form eines Bildes und den kleinen Regalen bis hin zum Zahnputzbecher und möglicherweise auch dem passenden Seifenspender, Mülleimer oder auch der Wäschebox.

Fliesenfarbe zum Aufkleben

… wer noch weiter gehen möchte, kann Farbakzente durch den Einsatz von Fliesenfarbe oder Fliesenfolie schaffen. Was hier orange dargestellt ist und auch das Blumendekor, was sich im Spiegel spiegelt, kann mit Folie oder Farbe eine Auflockerung herbeiführen und die Eintönigkeit leicht unterbrechen, ohne alles gleich neu machen zu müssen. Und schon ist wieder neue, sommerliche Frische und Wärme eingezogen.

Wie hole ich mir ein bisschen Urlaubsstimmung ins Bad?

Urlaubsstimmung kommt einerseits durch die Farben auf, die ich mit Urlaub verbinde. Für den einen ist es die Farbe Blau für das Meer, für den Anderen Gelb, weil es an Sonne, leuchtende Zitronen oder an mediterrane Häuser erinnern. Noch wirkungsvoller sind Urlaubsbilder an den Wänden oder auch in Form von Duschvorhängen, die es mit großartigen Motiven gibt. Da fühlt man sich doch gleich wie in Kanada und weit weg vom Alltag. Man kann heutzutage mit eigenen Fotos sogar Fensterrollos und Handtücher bedrucken lassen.

Welche Bilder würden sich eignen, um sie ins Bad zu hängen?

Da in Bädern mit einer hohen Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist, bieten sich Drucke auf Aluminium, bzw. Alu-Dibond an. Eine leichtere und günstigere Alternative wäre ein Fotodruck auf Forex, einer ultraleichten Hartschaumplatte. Hier ist das Motiv fest eingeschlossen und keinerlei Feuchtigkeit kann eindringen. Alternativ für eine längere Zeit sind aber auch Drucke auf Leinwände oder auf Acrylglas möglich. Natürlich gehen auch alle anderen Formen von Wandbildern, jedoch muss man sich dann im Klaren sein, dass diese hin und wieder ausgetauscht werden müssen.

Welche Pflanzen machen sich gut im Bad?

Nicht alle Pflanzen eignen sich gleich gut, da im Badezimmer meist spezielle Standortverhältnisse herrschen, was Licht, Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit betrifft. Meist ist es einige Grad wärmer, moderne Badezimmer haben ggf. eine Fußbodenheizung, die auf dem Boden stehende Pflanztöpfe von unten wärmt, was nicht alle Gewächse mögen.

Pflanzen für dunkle Bäder:

Das Einblatt steht bei mir selbst zu Hause im Badezimmer. Es stammt ursprünglich aus den tropischen Gebieten Südamerikas und ist an eine hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt.

steht bei mir selbst zu Hause im Badezimmer. Es stammt ursprünglich aus den tropischen Gebieten Südamerikas und ist an eine hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt. Der Nestfarn gedeiht besonders in einem halbschattigen Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit ganz wunderbar.

gedeiht besonders in einem halbschattigen Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit ganz wunderbar. Für dunkle Ecken eignet sich die Schusterpalme,die normalerweise in den Wäldern Chinas wächst.

Wer das Glück hat, ein lichtdurchflutetes Badezimmer zu besitzen, hat mehr Freiheiten bei der Auswahl der Pflanzen:

Tillandsien sollten nicht direkt am Fenster stehen, aber an einem hellen Platz im Bad fühlen sie sich am wohlsten. Gerade wenn man wenig Platz zum Stellen hat, man eventuell mit Pflanzenampeln arbeiten, wofür sie sich auch gut eignen. Ich habe hier auch ein paar moderne Varianten de Pflanzenampeln mitgebracht und

sollten nicht direkt am Fenster stehen, aber an einem hellen Platz im Bad fühlen sie sich am wohlsten. Gerade wenn man wenig Platz zum Stellen hat, man eventuell mit Pflanzenampeln arbeiten, wofür sie sich auch gut eignen. Ich habe hier auch ein paar moderne Varianten de Pflanzenampeln mitgebracht und Das großblättrige Fensterblatt verleiht dem Badezimmer exotischen Charme und braucht einen hellen Platz.

Zugluft im Bad vermeiden: Besonders im Winter bekommt der kalte Luftzug den Zimmerpflanzen aber gar nicht gut. Platzieren Sie die Pflanzen deshalb so, dass sie beim Lüften nicht direkt im Zug stehen.

Was ist noch bei der Gestaltung eines Badezimmers wichtig?

Ein schönes Bad zum Wohlfühlen, mit Wellness- und Urlaubscharakter, braucht eine schöne Ordnung.

Und diesbezüglich darf man sich Fragen stellen wie: Wie viele Shampoos und Cremes braucht ein Haushalt? Wie viel Make-Up und Nagellack benutze ich wirklich?

Es sollte nicht zu viel wild herumstehen und offene/sichtbare Flächen wie Regale oder hier auf dem Bild ein Beistell-Rollwagen ansprechend gestaltet sein. D.h., bestimmte Produkte in schöne Gefäße oder Spender umfüllen oder einfach nur die Etiketten ablösen, durch Körbe Ruhe reinbringe. Auch in Schubladen z.B. in der Reihenfolge der täglichen Routine die Hygieneartikel anordnen. Das lässt einen gleich stressfreier in den Tag starten.

Expertin im Studio: Angelika Hinz, Einrichtungsberaterin