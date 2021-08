per Mail teilen

So ein kleiner Rempler beim Ausparken kann ernsthafte Folgen haben, wenn man sich falsch verhält. Wer einfach weiterfährt, begeht Unfallflucht – und das ist eine Straftat!

Richtig ist: Sind sichtbare Spuren am anderen Fahrzeug wie z.B. Kratzer oder eine Delle, müssen Sie vor Ort bleiben und warten, bis der Geschädigte auftaucht.

Wie lange muss ich nach einem Unfall warten?

Es gibt keine konkrete Zeitvorgabe im Gesetz, wie lange Sie warten müssen. Das hängt entscheidend von den Umständen ab. Wenn Sie am Samstagabend in einem Industriegebiet gegen ein Firmenschild fahren, macht es sicher wenig Sinn, ewig abzuwarten und zu hoffen, dass jemand aus der Firma auftaucht. Wenn Sie aber ein Fahrzeug anrempeln, was auf dem Supermarktparkplatz steht, müssen Sie warten, bis jemand kommt. Meist handelt es sich ja um einen anderen Kunden, der sicherlich nur kurz einkaufen ist und gleich zu seinem Fahrzeug zurückkommt.

Wie weit darf ich mich vom Unfallort entfernen?

Bleiben Sie besser direkt am Fahrzeug des Geschädigten, um unnötigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Wenn man weiterfahren muss oder nicht länger warten will, dann sollte man noch vor Ort die Polizei anrufen, schildern, was passiert ist und die Daten zu seiner Person, zu seinem Fahrzeug und zum Fahrzeug des Geschädigten angeben. Wenn Sie weiterfahren und von einem Zeugen beobachtet und angezeigt werde, wird man Ihnen ggf. später nicht abnehmen, dass Sie den Vorfall noch melden wollten.

Ein Zettel an der Windschutzscheibe reicht nicht

Statt zu warten oder die Polizei anzurufen, einfach ein Zettel an die Windschutzscheibe stecken und weiterfahren: Reicht das? Nein, denn der Zettel könnte wegfliegen, weggenommen oder bei Regen nass und unleserlich werden. Der Geschädigte weiß dann nicht, wer ihm gegen das Fahrzeug gefahren ist.

Weiterfahren nach einem Unfall: Diese Strafe droht

Colourbox ssuaphoto

Wer nach einem Unfall einfach weiterfährt, muss nach §142 StGB mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. In der Regel wird es meist eine Geldstrafe sein. Allerdings ist zusätzlich auch noch Ihr Führerschein in Gefahr!

Das hängt auch von der Höhe des Schadens an. Nach § 69 II Nr.3 StGB kann die Fahrerlaubnis entzogen werden, wenn ein „bedeutender Schaden“ entstanden ist. Je nach Gericht und Region, liegt ein „bedeutender Schaden“ schon ab einer Schadenshöhe von ca. 1.300 Euro vor – so viel kann schon eine neue Stoßstange am Auto kosten. Damit ist dann der Führerschein für mindestens 6 Monate weg.

Wer beim verursachen Schaden noch unter der 1.300-Euro-Grenze, muss mit einem Fahrverbot von bis zu max. 6 Monaten rechnen.

Unfall: Wann Sie die Polizei rufen sollten

Taucht der Geschädigte innerhalb der Wartefrist auf, können Sie den Schaden natürlich auch ohne Polizei regeln: Tauschen Sie alle Daten aus (Adresse, Telefonnummer, Versicherer und Versicherungsnummer) und informieren Sie danach Ihren Versicherer.

Wenn der vermeintliche Verursacher seine Schuld bestreitet, sollten Sie die Polizei rufen, die dann die Fahrzeuge und die Schäden noch vor Ort gegenüberstellen.

Wenn Sie zu Unrecht der Unfallflucht bezichtigt werden

Wenn Sie jemand zu Unrecht beschuldigt, sein Auto angerempelt zu haben und bei der Polizei wegen Sachbeschädigung und Unfallflucht angezeigt wird, sollten Sie erst einmal keine Angaben machen. Auch nicht, wenn die Polizei mehrfach nachfragt.

Steht Unfallflucht im Raum, sollten Sie besser einen Anwalt anrufen.

Geht es „nur“ um eine strafbare Sachbeschädigung, ist nur bei Vorsatz strafbar.

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden

Angenommen, Sie beobachten, wie jemand ein anderes Auto anrempelt und einfach weiterfährt, obwohl das andere Auto eine Delle hat. Überlegen Sie sich, wie es Ihnen gehen würde: Bestimmt wären auch Sie dankbar, wenn jemand den Vorfall meldet und Sie Schadensersatz bekommen. Außerdem entgehen Sie dem Vorwurf der Strafvereitelung, die aber im Einzelfall schwer nachweisbar sein wird.

Im Studio: Frank Wolz, Fachanwalt für Verkehrsrecht