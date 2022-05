So machen Sie Ihre Messer wieder scharf

Mit einem stumpfen Messer machen die Schneidearbeiten in der Küche nur halb so viel Spaß. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Messer schön scharf halten - oder wieder scharf bekommen!

Schärfen und schleifen - das sind die Unterschiede

Beim Schleifen wird Material von der Klinge abgetragen, wodurch das Messer schärfer wird. Es erhält also einen Grundschliff. Im Gegensatz dazu wird beim Schärfen nur der Schneidegrat wieder aufgerichtet und mikroskopisch kleine Unebenheiten werden ausgeglichen.

Mit diesen Hausmitteln wird Ihr Messer wieder scharf:

Ein Stück Schleifpapier an einem Holzklotz befestigen. Diesen können Sie dann wie einen Schleifstein verwenden. Am besten beginnt man mit einer groben Körnung von ungefähr 200. Das Messer dann mit der Klinge in einem flachen Winkel von ca. 20 Grad mehrmals in Richtung Klingenrücken über das Papier ziehen. Zum Schluss kann man das Messer noch mit einem feinen Schleifpapier auf die gleiche Weise polieren.

Mit der unglasierten Unterseite einer Porzellanschüssel können Sie das Messer auf die gleiche Weise schärfen. Dafür den Rand der Unterseite mit Wasser anfeuchten und dann das Messer in einem flachen Winkel in Richtung der Schneide ziehen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

Gut zu wissen: Je flacher der Winkel, in dem man das Messer hält, desto schärfer wird die Klinge. Am besten beginnt man langsam, um den Winkel auch halten zu können und nicht abzurutschen.

Finger schützen beim Schneiden:

Sind die Messer dann wieder scharf, sollte man beim Schneiden von Gemüse und Fleisch vorsichtig sein. Der Tunnelgriff bietet bei rundem Gemüse sicheren Halt. Der Daumen und die restlichen Finger bilden dabei einen Tunnel, den man über das Gemüse stülpt. Presst man dann Daumen in Richtung der restlichen Finger, hat man sicheren Halt für das Gemüse.

Beim Krallengriff halten Fingerkuppen und Fingernägel das Gemüse. Die Finger umschließen das auf dem Brett liegende Gemüse hinter der Stelle, an der geschnitten werden soll. Die Fingerknöchel des ersten Gelenks stehen dabei nach vorne und schützen die empfindlichen Fingerkuppen vor einem Schnitt. Nach dem Gemüseschnitt rutschen die Finger nach hinten und geben das Gemüse für weitere Schnitte frei.

So erkennt man, ob ein Messer noch scharf ist Halten Sie eine Zeitung aufgefaltet vor sich und ziehen mit dem Messer von oben nach unten. Lässt sich die Zeitung leicht schneiden, ist das Messer scharf. Reißt die Zeitung hingegen ein oder knittert, sollten Sie das Messer schärfen.

Tipps für die richtige Pflege:

Ganz wichtig: Damit die Messer scharf bleiben, immer auf die richtige Unterlage achten. Bestens geeignet sind Kunststoff- und Holz-Schneidbretter.

Die richtige Unterlage beim Schneiden hält Messer lange scharf. Holzbretter eignen sich besonders gut. Colourbox

Ein gutes Messer nie in der Spülmaschine reinigen! Denn das Messer „leidet“ im maschinellen Spülvorgang! Messer mit Holzgriffen oder Griffschalen werden in der Spülmaschine beschädigt. Der aggressive Spülvorgang schadet der Messerschärfe.

So geht´s richtig: Das Messer nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser und mit einem Spüllappen und ein wenig Spülmittel abwaschen und trocken nachreiben. Dadurch werden Säure (z.B. von Obst und Gemüse) sofort entfernt und es können keine Flecken auf der Klinge entstehen.

Aufbewahren sollten Sie die Messer geordnet in einem Messerblock oder in einer speziellen Ablage. Liegt das Messer bei anderem Besteck in der Schublade, ist das nicht nur gefährlich, sondern schadet auch der Klinge.

Im Studio: Martina Schäfer, Hauswirtschaftliche Fachberaterin