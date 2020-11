Auch an Minijobbern ist die Coronakrise nicht spurlos vorbeigegangen. Anspruch auf Kurzarbeit oder Arbeitslosengeld gibt es hier nicht, denn es werden ja auch keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung bezahlt. Aber auch für Minijobber gelten Arbeitnehmerrechte, und die zu kennen, ist in diesen schwierigen Zeiten ganz wichtig. mehr...