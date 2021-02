Juandalynn Abernathy ist Opernsängerin und Gesangslehrerin und lebt in Balingen. Die geb. US-Amerikanerin ist die Tochter des Bürgerrechtlers Ralph Abernathy und das Patenkind von Martin Luther King. Juandalynn Abernathy wurde in ihrem Leben aufgrund ihrer Hautfarbe Rassismus und Diskriminierung erleben. Vom heute neu ins Amt einführten US-Präsidenten Joe Biden erhofft sie sich eine Verbesserung der politisch und gesellschaftlich schwierigen Situation in den USA. mehr...